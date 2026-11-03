Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику

Ведущие бизнес-ассоциации Украины выступили против новых ограничений бронирования военнообязанных работников. Они предупреждают правительство о рисках для экономики, оборонного производства и работы критически важных предприятий. Представители бизнеса неоднократно призывали власти провести консультации и учесть позицию работодателей. Правительство обещало диалог и 29 октября провело встречу с предпринимателями, однако конкретных договорённостей относительно пересмотра правил бронирования достигнуто не было, пишет УНН.

Бизнес-ассоциации против новых ограничений бронирования

Предложенные Кабинетом министров изменения в порядок бронирования военнообязанных работников вызвали волну критики со стороны украинского бизнеса. Против сокращения возможностей бронирования выступили представители ведущих бизнес-ассоциаций, работодателей, оборонно-промышленного комплекса, авиационной отрасли, энергетики и других стратегически важных секторов экономики.

В частности, свои предостережения высказали Союз украинских предпринимателей, Федерация работодателей Украины, Украинская авиатранспортная ассоциация, представители оборонных предприятий и аналитических центров.

Несмотря на различные отраслевые интересы, позиции бизнес-объединений и аналитиков сходятся в том, что изменение правил бронирования без надлежащего переходного периода и оценки экономических последствий может привести к потере квалифицированных работников, сокращению производства, срыву контрактов и уменьшению налоговых поступлений.

Особую обеспокоенность вызвали планы правительства сократить лимиты бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетического сектора. Представители бизнеса подчёркивали, что для многих производств даже потеря нескольких узкопрофильных специалистов может означать остановку технологических процессов. Быстро заменить таких работников невозможно, поскольку их подготовка требует значительного времени.

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Отдельно бизнес обращает внимание на постоянное изменение правил бронирования. Компании получали статус критически важных, формировали производственные планы, заключали контракты и брали на себя обязательства, ориентируясь на действующие механизмы бронирования. Пересмотр этих условий без достаточного времени для адаптации создаёт дополнительные риски для их деятельности.

Предприниматели подчёркивают, что усиление мобилизации не должно происходить за счёт ослабления предприятий, которые обеспечивают армию, энергетическую стабильность и поступления в государственный бюджет.

Правительство обещало консультации: услышали ли предпринимателей

Представители бизнеса и экспертное сообщество призвали Кабинет министров не принимать решения без предварительного обсуждения с работодателями и представителями стратегических отраслей.

Бизнес настаивал на необходимости консультаций, в ходе которых можно было бы оценить реальные потребности предприятий в квалифицированных кадрах, возможные потери для экономики и альтернативные механизмы обеспечения мобилизационных потребностей государства. Правительство, со своей стороны, согласилось с этим требованием.

29 октября под председательством премьер-министра Сергея Корецкого состоялось рабочее совещание с участием представителей Минэкономики, МВД, ГСЧС, общественных объединений и бизнеса.

Во время встречи обсуждались вопросы бронирования военнообязанных работников, условия работы предприятий во время воздушных тревог и проблемы, возникающие в связи с новыми регуляторными требованиями.

В Союзе украинских предпринимателей в комментарии УНН сообщили, что во время совещания в очередной раз подчеркнули необходимость обеспечить предсказуемость правил бронирования.

Мы настаиваем на сохранении действующего статуса критически важного предприятия до завершения срока действия соответствующих решений для компаний, которые соблюдают требования, на основании которых получили этот статус. Переход к обновлённым критериям должен предусматривать достаточное время для адаптации - отметили в СУП.

Кроме того, представители Союза подняли вопрос прозрачности процедур, сокращения сроков рассмотрения документов и возможности сохранения работников, необходимых для бесперебойной работы критических производств.

Однако конкретных результатов относительно пересмотра правил бронирования бизнес пока не получил.

Что касается бронирования конкретных изменений и сроков их внедрения, на этой встрече их не определяли. Союз продолжает отстаивать прозрачность процедур и привлечение бизнеса к подготовке дальнейших решений - сообщили в СУП.

Получается, что консультации, на которых настаивали предприниматели, состоялись уже после принятия правительством постановления. Вместе с тем вопрос учета предостережений бизнеса и возможного пересмотра спорных положений до сих пор остается открытым.

В то же время во время встречи с премьер-министром речь шла и о конкретных проблемах, которые могут возникнуть уже в ближайшие месяцы.

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Как рассказал УНН один из участников совещания, пожелавший остаться анонимным, особую обеспокоенность вызывает ситуация с предприятиями, у которых срок действия статуса критически важных завершается в ноябре-декабре. Бизнес предложил Кабмину предусмотреть автоматическое продление такого статуса как минимум на два месяца, чтобы компании не потеряли возможность бронировать работников в период перехода на новый механизм.

По его словам, главная проблема заключается в том, что полноценная работа нового Координационного центра, через который должны проходить документы предприятий, еще не налажена. При этом предусмотренный механизм позволяет рассматривать документы в течение месяца. Для компаний, у которых истекает срок действия статуса критически важных, такое ожидание может обернуться потерей возможности забронировать ключевых работников. Для производств с непрерывными технологическими процессами это может создать угрозу стабильной работе и выполнению контрактных обязательств.

Если предприятие уже имеет статус критически важного, соответствует установленным критериям и продолжает свою деятельность, оно не должно терять возможность бронирования лишь из-за того, что новый механизм проверки еще не заработал надлежащим образом - подчеркнул собеседник.

Представители бизнеса надеются, что правительство учтет эти риски и обеспечит быстрое и прозрачное рассмотрение документов без дополнительных бюрократических процедур.

Для предприятий чрезвычайно важно иметь понятные правила и прогнозируемые сроки рассмотрения документов. Ведь они не должны терять возможность бронировать работников из-за задержек в работе государственных органов - подытожил участник совещания с премьером.

В то же время, по данным УНН, конкретных договоренностей относительно изменения правил бронирования и сроков их внедрения во время встречи достигнуто не было. Предварительно правительство согласилось рассмотреть вопрос продления статуса критически важных предприятий, но пока официальной позиции по этому поводу нет.

Правительство принимало решения несмотря на предостережения собственных министерств

Предприниматель и ведущий аналитик ЕАЦ Владислав Смирнов сообщил, что 22 октября обратился к премьер-министру Сергею Корецкому с предложением пересмотреть подходы к бронированию работников государственного аппарата и предоставить статистику о количестве забронированных военнообязанных в разных категориях.

22 октября я обратился к премьер-министру Сергею Корецкому с открытым письмом и официальным предложением: установить максимальную квоту бронирования 50% для гражданского государственного, местного и правоохранительного аппарата, пересмотреть должностные привилегии и прекратить административные эксперименты с критическими предприятиями - написал Смирнов.

В ответ, по его словам, Кабмин не предоставил информацию, о которой Смирнов запрашивал. Вместо этого в документах говорится о том, что отдельные министерства высказывали предостережения относительно предложенных изменений, однако часть этих замечаний не учли.

В частности, по данным Смирнова, Минцифры выступило против создания Координационного центра по организации бронирования военнообязанных, предупредив о дублировании функций, дополнительных административных барьерах и рисках субъективных решений.

Министерство юстиции обращало внимание на предоставление консультативно-совещательному органу полномочий, которые не соответствуют его статусу.

Кроме того, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило коррупциогенные факторы в предложенном регулировании. Часть замечаний устранили, однако отдельные положения, которые сохраняют возможность неоднозначного применения правил, остались.

Отдельный вопрос касается экономического обоснования правительственных решений. Как утверждает Смирнов, среди полученных им документов не было расчетов возможных потерь производства, налоговых поступлений и рисков для выполнения оборонных контрактов.

Также, по его данным, для части предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики предусмотрен 95-процентный лимит бронирования с возможностью его превышения по дополнительному согласованию.

Бронирование в обмен на мобилизацию — новая идея правительства

Еще одним дискуссионным вопросом стала предложенная модель взаимодействия государства и бизнеса, при которой предприятия могли бы получить возможность бронировать до 100% работников при условии прогнозируемого пополнения Вооруженных сил.

По информации Владислава Смирнова, в протоколе от 23 октября содержится поручение разработать механизм, который предусматривал бы возможность полного бронирования в обмен на ежемесячное направление в армию до 1% военнообязанных работников.

Идею нового общественного договора между государством и бизнесом раскритиковала глава подкомитета по вопросам развития человеческого капитала комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

Ответственный бизнес не прячет своих работников. Он официально оформляет их, подает необходимые документы, платит налоги и работает в рамках законодательства - отметила Бобровская.

По ее мнению, вместо усиления мобилизационной нагрузки на прозрачные предприятия государству стоит сосредоточиться на выявлении фиктивного бронирования, сомнительного трудоустройства и других злоупотреблений.

Депутат также обратила внимание на то, что производство зависит от квалифицированных инженеров, рабочих и технических специалистов, которых невозможно быстро заменить.

На производствах есть инженеры, квалифицированные рабочие, специалисты, обслуживающие оборудование, выполняющие физически тяжелую работу и обеспечивающие непрерывность технологических процессов. Их нельзя просто взять и заменить на следующий день. Часть таких специалистов готовят годами - подчеркнула она.

Кроме того, Бобровская также поставила под сомнение необходимость создания нового Координационного центра по организации бронирования военнообязанных, в частности целесообразность привлечения к его работе представителей разведывательных органов.

Я считаю, что нет необходимости создавать еще одну координационную структуру, поскольку все необходимые инструменты для решения этих вопросов уже есть как минимум в рамках Кабинета министров - заявила народный депутат.

Ситуация вокруг бронирования продемонстрировала разногласия между подходами правительства и ожиданиями работодателей. Представители ведущих бизнес-ассоциаций выступили против усиления ограничений, предупредили о возможных экономических последствиях и потребовали консультаций до принятия решений. Власти пообещали диалог и провели встречу с предпринимателями. Однако пока неясно, услышали ли бизнес.

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