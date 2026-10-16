Бронирование по-новому: почему заверения правительства не сняли обеспокоенность бизнеса и парламента

Постановление правительства о сокращении лимитов бронирования для критически важных предприятий вызвало волну возмущения как среди представителей бизнеса, так и среди общественности и парламента. Сегодня стало известно, что Кабинет министров пока не принял окончательного решения, однако дискуссия вокруг предложенных изменений набирает обороты. Несмотря на заверения Премьер-министра Сергея Корецкого о том, что радикальных изменений для оборонной промышленности и энергетики не будет, представители бизнеса и народные депутаты продолжают настаивать на необходимости отмены инициативы и консультаций с представителями бизнеса, пишет УНН.

Решение правительства об ограничении бронирования

13 октября Кабинет министров Украины рассмотрел изменения в постановление №76, регулирующее порядок бронирования военнообязанных работников. По данным СМИ, во время заседания правительство не приняло окончательного решения относительно уменьшения лимитов бронирования для критически важных предприятий.

Проект постановления предлагал уменьшить процентные лимиты на бронирование для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетического сектора — со 100% до 85%, а для коммунальной сферы — с 75% до 60%. Соответствующие изменения планируют доработать в течение 5 дней.

Из документа исключили норму об исключении из расчета работников, имеющих отсрочку (студентов, многодетных родителей и других).

Правительство решило создать Координационный центр с участием СБУ, ГУР, СВР и Нацполиции с последующей доработкой соответствующего решения.

В то же время представители бизнеса обратили внимание на то, что предложенные изменения с ними не обсуждались и официальных разъяснений относительно принятых решений бизнес не получил. Бизнес-ассоциации резко раскритиковали правительственную инициативу, отметив, что такое решение приведет к усугублению кадрового дефицита в критически важных отраслях и экономическим потерям государства.

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Детали появятся тогда, когда их обнародуют

Комментируя вопрос сокращения лимитов бронирования для критически важных предприятий, Премьер-министр Сергей Корецкий подтвердил тот факт, что правительство не обсуждало эту инициативу с бизнесом.

Это постановление находится в процессе доработки, оно обязательно будет доработано, принято и обнародовано. Никакого предательства там нет. Все детали будут обнародованы ровно тогда, когда они будут опубликованы и будут приняты все соответствующие решения. Поэтому сейчас тот скептицизм, который обсуждается в обществе, не имеет оснований. Нет никаких официальных решений, сейчас не за что критиковать - отметил он во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

В то же время Корецкий добавил, что процесс мобилизации нуждается в совершенствовании.

Критически важным предприятиям, которые действительно являются критически важными и для оборонного комплекса, и для энергетического комплекса, не о чем переживать. Точно могу с большой уверенностью сказать, что для этих людей, для этих предприятий, для этих производств никаких радикальных изменений не будет - отметил Премьер.

При этом Корецкий не упомянул другие критически важные отрасли, которые уже выразили обеспокоенность относительно изменений в правилах бронирования и сокращения лимитов.

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По мнению Премьера, 100%-ное бронирование дает возможности для манипуляций, и предприятия со статусом критически важных могут бесконечно увеличивать штат и бронировать работников независимо от их квалификации.

Эта система уже приобрела большой масштаб, к сожалению. Поэтому это вообще единственная причина, почему мы рассматриваем 100%-ный барьер, его изменение или все-таки сохранение в нынешнем виде, потому что, к сожалению, злоупотреблений много - объяснил Премьер, добавив, что ежемесячно бронируются десятки тысяч военнообязанных.

Корецкий отметил, что считает критически важными предприятия, работающие на обороноспособность и жизнеобеспечение. При этом Премьер не упомянул предприятия смежных отраслей, которые в том числе работают на обеспечение армии или выполнение государственных контрактов.

В качестве примера он привёл предприятие, которое выполняет работы для "Укрэнерго", где весь персонал забронирован. По его словам, лишь часть работников выполняет подрядные работы для энергетического предприятия, остальные занимаются бизнесом.

При этом Корецкий явно сознательно игнорирует тот факт, что частным предприятиям для того, чтобы иметь возможность работать, нужно в том числе иметь средства на содержание персонала.

В парламенте планируют отменить решение правительства

Только что в парламенте было зарегистрировано постановление 16160, автором которого являюсь я и ещё 62 народных депутата от всех фракций и групп. (…) Я не буду ставить на голосование вопрос о принятии этого постановления, поскольку понимаю, что его нужно подготовить, но у меня обращение и просьба к Премьер-министру, к членам Кабинета министров. Это не только позиция народных депутатов, это позиция бизнеса, аналитических центров, местного самоуправления и, главное, энергетиков и оборонно-промышленного комплекса — остановите это решение, проведите консультации и после этого принимайте финальный документ — заявил нардеп Ярослав Железняк во время часа вопросов к правительству.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз сообщила, что комитет рассмотрел вопрос об изменении системы бронирования, анонсированном правительством.

Из доклада представителей Минэкономики и Министерства обороны Украины на данный момент следует, что окончательного текста постановления Кабмина ещё не существует. Он ещё находится на согласовании, доработке и в ожидании политического решения…. написала нар​​деп.

По её словам, парламентарии во время обсуждения указали на то, что чиновники не обосновали необходимость снижения процентов бронирования для критически важных предприятий по отдельным отраслям, не предоставили методических расчётов и моделирования последствий такого решения.

Она напомнила, что Минобороны выступило против снижения лимитов бронирования в ОПК со 100% до 85%. Кроме того, по её словам, члены комитета не получили исчерпывающих аргументов от чиновников относительно целесообразности создания Координационного центра, его функционала и полномочий. В решении комитета указано на необоснованность и риски снижения квот для ОПК.

Должна подчеркнуть, что предложенное правительством снижение квот бронирования до 85% для оборонных и энергетических предприятий и до 60% для предприятий тепло- и водоснабжения и других коммунальных служб создаёт риски для стабильной работы как предприятий оборонной промышленности, так и критической инфраструктуры — подчеркнула Фриз.

Она добавила, что мобилизационные потребности государства и возможности оборонной промышленности и критической инфраструктуры должны быть сбалансированы.

Правительство должно наконец понять, что без людей, которые производят оружие, восстанавливают энергосистему и обеспечивают жизнедеятельность страны, невозможно гарантировать устойчивость государства во время войны. Именно поэтому необходимо разрабатывать и принимать изменения исключительно на основании аудита по отраслям, анализа на соответствие критериям критичности, ответственности и неотвратимости наказания за коррупционные махинации при бронировании — резюмировала член профильного комитета.

НАПК предупреждает: решение правительства несёт коррупционные риски

В распоряжении редакции УНН есть решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в котором содержатся замечания к правительственному постановлению.

В частности, НАПК рекомендовало убрать норму, согласно которой работников с отсрочкой правительство предлагало не включать в расчёты лимитов, что значительно уменьшало расчётную базу. В этой части Кабмин учёл замечание и, как уже упоминалось, норма была исключена.

Кроме того, Агентство указало на то, что создание Координационного центра в редакции, предлагаемой КМУ — без уточнения правил работы, сроков предоставления предприятиям статуса критически важного и оснований для отказа, — "создаёт предпосылки для коррупционных практик".

В соответствии с постановлением правительства Координационный центр будет предоставлять рекомендации, а окончательное решение относительно критического статуса будет приниматься министерством. К этой норме у НАЗК также есть замечания: в Агентстве считают, что при таких условиях рекомендации должны быть обязательными к исполнению, чтобы исключить возможности для злоупотреблений.

Таким образом, несмотря на заверения правительства об отсутствии радикальных изменений для критически важных предприятий, предложенные изменения в правила бронирования по-прежнему вызывают ряд вопросов. Отсутствие экономических расчётов, надлежащих консультаций с бизнесом и замечания НАЗК относительно коррупционных рисков свидетельствуют о необходимости дополнительной доработки документа. Правительство не смоделировало последствия изменений ни для секторов ОПК и энергетики, ни для сопутствующих критически важных отраслей. Очевидно, что борьба со злоупотреблениями в сфере бронирования необходима, но она не должна создавать новых рисков для предприятий, от которых зависит устойчивость государства во время войны.

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