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Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронирования

Киев • УНН

 • 53016 просмотра

Изменения в правилах бронирования могут лишить авиационную отрасль ключевых специалистов и сорвать оборонные заказы. Бизнес призывает сохранить действующие правила.

Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронирования

Предложенные правительством изменения в правилах бронирования военнообязанных и определения критически важных предприятий могут привести к потере квалифицированных специалистов, сокращению производства и срыву выполнения оборонных заказов. Особенно опасными такие решения могут стать для авиационной и аэрокосмической отраслей, которые уже работают в условиях закрытого неба, кадрового дефицита и ограниченного финансирования из-за полномасштабной войны. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил генеральный директор Аэрокосмической ассоциации Украины Владимир Семенов. 

Ограничения для критически важных предприятий

13 октября Кабинет министров Украины рассмотрел изменения в постановление №76, регулирующее порядок бронирования военнообязанных работников. По данным СМИ, во время заседания правительство не приняло окончательного решения относительно уменьшения лимитов бронирования для критически важных предприятий.

Проект постановления предлагал уменьшить процентные лимиты бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетического сектора — со 100% до 85%, а для коммунальной сферы — с 75% до 60%. Соответствующие изменения планируют доработать в течение 5 дней.

Из документа исключили норму об исключении из расчета работников, имеющих отсрочку (студентов, многодетных родителей и других).

Правительство решило создать Координационный центр с участием СБУ, ГУР, СВР и Нацполиции с последующей доработкой соответствующего решения. 

В то же время представители бизнеса обратили внимание на то, что предложенные изменения с ними не обсуждались и официальных разъяснений относительно принятых решений бизнес не получил.

Авиационная отрасль рискует потерять специалистов, которых невозможно быстро заменить

По словам генерального директора Аэрокосмической ассоциации Украины Владимира Семенова, постоянные изменения порядка бронирования уже стали серьезной проблемой для предприятий, которые вынуждены тратить ресурсы не на развитие производства, а на сохранение кадрового потенциала.

Изменение правил бронирования негативно повлияет не только на авиационную отрасль, но и на весь оборонно-промышленный комплекс Украины. Предприятиям и без того сложно удерживать людей, а постоянные изменения правил бронирования создают дополнительные проблемы. Условно говоря, каждые три месяца происходят очередные изменения в порядке бронирования работников

- отметил Семенов.

Он подчеркнул, что для авиационных предприятий кадровый вопрос особенно болезненный. Подготовка квалифицированных узкопрофильных специалистов в авиационной и аэрокосмической отраслях требует лет, а заменить опытного инженера или конструктора в короткие сроки практически невозможно.

Невозможно просто щелкнуть пальцами и найти нового квалифицированного инженера, конструктора или другого узкопрофильного специалиста. Таких специалистов и без того осталось очень мало, а их подготовка требует лет

- подчеркнул Семенов.

По его словам, необходимо сохранить действующие проценты бронирования в зависимости от категории предприятия. Сегодня критические предприятия уже распределены по соответствующим критериям, и для них определены конкретные условия работы. В Аэрокосмической ассоциации не видят необходимости изменять правила таким образом, чтобы это привело к потере предприятиями возможности удерживать необходимых специалистов.

Поэтому наша главная просьба проста — не нужно разрушать то, что уже работает. Это один из базовых принципов техники и управления. Если система позволяет предприятиям подтверждать свою критичность и бронировать необходимых работников, нужно совершенствовать ее там, где это действительно необходимо, а не создавать новые проблемы для отрасли

- подчеркнул Семенов.

При этом отрасль уже столкнулась с сокращением объемов гражданских авиаперевозок, сложностями в производстве и дефицитом квалифицированного персонала из-за войны. Авиакомпании были вынуждены релокировать свою деятельность за границу и продолжают наполнять украинский бюджет.

Если говорить конкретно об авиационной отрасли, то ситуация и без того сложная. Самолёты практически не летают или летают очень мало, производство остаётся чрезвычайно сложным процессом, не хватает квалифицированных специалистов. И на фоне всех этих проблем предприятия снова вынуждены адаптироваться к новым правилам

- пояснил Семёнов.

По его мнению, очередное усиление ограничений может усугубить кадровый кризис и поставить под вопрос способность отдельных предприятий продолжать работу.

Бизнес предупреждает, что новые правила бронирования могут ударить по оборонной промышленности, энергетике, экономике и продовольственной безопасности14.10.26, 15:01 • 103802 просмотра

Особенно чувствительными к таким изменениям являются авиационные и аэрокосмические предприятия, привлечённые к выполнению оборонных заказов. Потеря даже небольшого количества ключевых специалистов может нарушить производственные процессы, задержать выполнение контрактов и повлиять на поставки необходимой продукции для нужд обороны, предупреждает генеральный директор Аэрокосмической ассоциации.

Отдельную обеспокоенность представителей отрасли вызывают и сжатые сроки, которые обсуждаются для пересмотра отраслевых критериев критичности.

По словам Семёнова, предприятия могут оказаться в ситуации, когда из-за задержек с прохождением новых процедур возникнет риск потери бронирования работников. 

Семёнов предупреждает, что для авиационной отрасли, где значительная часть производственных процессов зависит от узкопрофильных специалистов, даже временная неопределённость с бронированием может иметь долгосрочные последствия.

Мы уже четвёртый год работаем в условиях войны, и предприятия снова и снова вынуждены доказывать свою критичность. Сколько ещё нужно подтверждать то, что уже давно должно было быть очевидным? Отрасль нуждается в стабильных правилах, а не в постоянном пересмотре уже действующих процедур. Поэтому наша позиция как Аэрокосмической ассоциации вполне конкретна. Во-первых, необходимо сохранить действующий порядок подтверждения критичности предприятий и бронирования работников. Если механизм работает, не нужно создавать дополнительные препятствия и усложнять его

- подчеркнул Владимир Семёнов.

Авиапредприятия могут прекратить работу

По мнению Владимира Семёнова, проблема бронирования не может рассматриваться отдельно от других трудностей, с которыми сталкивается авиационная отрасль. Одной из наиболее острых сейчас остаётся нехватка финансирования. По его словам, средства, предусмотренные для выполнения соответствующих производственных задач, не всегда поступают вовремя или в необходимых объёмах.

В результате предприятия вынуждены одновременно решать несколько проблем: обеспечивать выполнение заказов, искать оборотные средства, удерживать персонал и проходить новые административные процедуры для сохранения бронирования работников.

Нам могут обещать финансирование, например, в декабре, но как предприятие должно производить продукцию до этого времени? Как выполнять заказы, если нет достаточных оборотных средств? Без финансирования невозможно стабильно организовать производство, закупать необходимые материалы и обеспечивать работу специалистов

- пояснил Семёнов.

Сочетание финансовых трудностей с риском потери квалифицированных работников может поставить под угрозу дальнейшую деятельность отдельных предприятий.

Если они не смогут сохранить ключевых работников, обеспечить производство и получить необходимое финансирование, то возникнет вопрос о том, как вообще продолжать работу. В худшем случае предприятия могут быть вынуждены сокращать деятельность или вовсе прекращать работу

- предупредил генеральный директор Аэрокосмической ассоциации.

В то же время последствия такого развития событий выйдут далеко за пределы отдельных компаний. Сокращение деятельности предприятий авиаг отрасли будет означать потерю рабочих мест и производственных компетенций, а государство при этом потеряет налоговые поступления. Для предприятий, привлечённых к оборонному производству, дополнительным риском станет нарушение сроков выполнения государственных заказов.

Кроме того, дополнительное давление на украинские авиапредприятия усложнит восстановление гражданской авиации после открытия воздушного пространства. Ведь для возвращения отрасли к полноценной работе необходимо сохранить не только воздушные суда и производственные мощности, но и специалистов, способных обеспечивать их эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт.

Правительство вводит дополнительный уровень согласования

Владимир Семенов критически оценивает инициативу создания дополнительного органа согласования — Координационного центра, полномочия и ответственность которого, по его мнению, остаются недостаточно определёнными.

Фактически появляется ещё один уровень согласований, от которого будет зависеть возможность предприятий сохранять бронирование работников. При этом возникает вопрос: кто будет отвечать за последствия, если из-за задержек с согласованиями предприятие потеряет бронирование для своих специалистов?

- подчеркнул он.

Он объяснил, что Аэрокосмическая ассоциация уже участвует в коммуникации с Министерством обороны. В частности, под руководством заместителя министра обороны Анны Гвоздяр действует площадка для регулярных встреч с представителями отраслевых объединений, которая выполняет роль координационного центра.

Такие встречи проходят еженедельно, и мы пытаемся донести свою позицию до государственных органов. Но проблема заключается в том, что даже регулярные встречи не гарантируют, что все предложения бизнеса будут услышаны и учтены. Одной ассоциации очень сложно самостоятельно добиться необходимых изменений. Нужен системный диалог между государством, предприятиями и отраслевыми объединениями, в рамках которого бизнес не просто будет высказывать свою позицию, но и получит возможность влиять на решения

- отметил Семенов.

По его словам, Аэрокосмическая ассоциация будет настаивать на участии в консультациях с властями относительно изменений в правилах бронирования и определения критичности. Ведь потеря квалифицированных работников может стать необратимой для части предприятий, поскольку восстановление кадрового потенциала потребует значительно больше времени, чем его сокращение. Это особенно опасно в то время, когда предприятия пытаются сохранить производственный потенциал, выполнять оборонные заказы и подготовиться к будущему восстановлению гражданских полётов.

В Раде уже готовы отреагировать на постановление Кабмина

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что планирует передать на рассмотрение Верховной Рады Украины проект постановления об отмене решения Кабмина.

"Сегодня утром всем народным депутатам я направил на подпись проект постановления относительно последнего решения правительства по бронированию. Проектом рекомендуем:

  • отменить решение Кабмина от 13 октября;
    • провести консультации с бизнесом;
      • включить представителей бизнес-ассоциаций в Координационный центр;

        оставить этому Центру исключительно консультативную функцию — без права принимать обязательные решения для предприятий", – сообщил Железняк.

        Он отметил, что парламент вряд ли успеет рассмотреть эту инициативу на текущей пленарной неделе.

        Но завтра час вопросов к Правительству. И наличие десятков депутатов, которые поддержат эту позицию, чётко подаст сигнал Правительству, что решение нужно пересматривать

        - добавил Железняк.

        Сокращение бронирования может ударить по критически важным предприятиям: бизнес и депутаты предупреждают о рисках и призывают к диалогу13.10.26, 14:46 • 39707 просмотров

        Евгений Царенко

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