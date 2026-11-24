Руди Джулиани и Дональд Трамп. Фотография: Carolyn Kaster/AP

Во вторник американский лидер Дональд Трамп вручил Президентскую медаль Свободы Руди Джулиани — своему бывшему личному адвокату, которого лишили лицензии на юридическую практику из-за его попыток помочь президенту США отменить результаты выборов 2020 года, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

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Президентская медаль Свободы — одна из высших гражданских наград в США; ее обычно присуждают лицам, внесшим значительный вклад в дело мира во всем мире, защиту национальных интересов США или значимые культурные инициативы.

В понедельник 82-летний Джулиани сообщил Стиву Бэннону, что во вторник президент США вручит ему эту награду — более чем через год после того, как Трамп объявил о намерении отметить его таким образом.

"Я, безусловно, глубоко тронут, и для меня большая честь не просто получить эту награду, а получить ее именно из его рук", — сказал Джулиани в разговоре с Бэнноном.

Согласно графику Трампа, церемония вручения проходила в закрытом формате — без присутствия представителей СМИ. Однако перед началом мероприятия Белый дом опубликовал видеоподборку, посвященную Джулиани, в которой отмечалось, что он оставил "неоспоримый след в американской истории".

После церемонии сын Руди Джулиани, Эндрю Джулиани, рассказал журналистам, что для него было "чрезвычайно трогательно" видеть, как его отец получает награду от Трампа.

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"Думаю, то, что Руди Джулиани сделал за последние шесть лет, войдет в историю как одна из важнейших юридических миссий, которые когда-либо выполнял адвокат. Защищать президента Соединенных Штатов от определенных злонамеренных сил, существующих в мире... я очень горжусь своим отцом", — заявил Эндрю Джулиани.

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Джулиани занимал должность мэра Нью-Йорка во время террористических атак 11 сентября 2001 года. Благодаря своим лидерским качествам он получил мировое признание и прозвище "мэр Америки".

После завершения срока на посту мэра он баллотировался на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2008 года, однако прекратил участие в гонке из-за низких результатов на начальных этапах праймериз.

В десятилетие, прошедшее после событий 11 сентября, репутация Джулиани неоднократно подвергалась ударам — отчасти из-за его преданности Трампу. Из-за распространения ложных утверждений Трампа о фальсификациях на выборах Джулиани лишился лицензии на юридическую практику. Он также урегулировал многомиллионный иск о клевете, поданный работницами избирательных участков Руби Фримен и ее дочерью Вандреей "Шей" Мосс, после того как он безосновательно обвинил их в фальсификации выборов.

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В 2023 году Джулиани подал заявление о банкротстве после урегулирования иска о клевете на сумму 148 миллионов долларов, хотя впоследствии судья отклонил это дело о банкротстве.

В 2025 году Джулиани также урегулировал длительный судебный процесс на миллиард долларов, инициированный производителем оборудования для голосования — компанией Dominion Voting Systems.

Кроме того, Джулиани не признал себя виновным по обвинениям на уровне штатов в Джорджии и Аризоне, связанным с попытками отменить результаты выборов 2020 года; тем не менее оба дела впоследствии были закрыты.

Во время своего второго срока Трамп посмертно наградил Президентской медалью Свободы консервативного активиста и сооснователя организации Turning Point USA Чарли Кирка, а также Уэллса Кроутера — биржевого трейдера и пожарного-добровольца, погибшего во время терактов 11 сентября при спасении людей.