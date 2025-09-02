Экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани получит медаль Свободы – Трамп

Руди Джулиани будет награжден высшей наградой Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на Белый дом.

Детали

Трамп отметил, что как президент США рад объявить, что Руди Джулиани, "лучший мэр в истории Нью-Йорка, а также в равной степени великий американский патриот получит президентскую медаль свободы, высшую гражданскую награду".

Детали относительно времени и места будут позже. Спасибо за Ваше внимание к этой теме. Сделаем Америку великой снова - заявил Трамп.

Контекст

Руди Джулиани – член Республиканской партии США, который был мэром города Нью-Йорк в 1994-2001 годах. Он был впоследствии советником Трампа во время президентской кампании 2016 года. Джулиани был членом юридической команды при первом президентстве Трампа в 2018-2020 годах.

Он был одной из центральных фигур скандала вокруг телефонного звонка Зеленского и Трампа в июле 2019 года, когда американский президент требовал расследования дела Хантера Байдена. Руди Джулиани представлял Трампа в судах по поводу якобы украденных выборов 2020 года.

Бывший адвокат Трампа Джулиани приговорен к большому штрафу за клевету