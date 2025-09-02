Экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани получит медаль Свободы – Трамп

$41.320.06
48.200.06
ukenru
1 сентября, 18:36 • 15633 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 28128 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 36970 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 39774 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 185158 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 105350 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 190982 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 198488 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 167562 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 132076 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 136486 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 135459 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 123119 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 120641 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 113334 просмотра
публикации
Экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани получит медаль Свободы – Трамп

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и советник Дональда Трампа, будет награжден президентской медалью Свободы. Это высшая гражданская награда Соединенных Штатов.

Экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани получит медаль Свободы – Трамп

Руди Джулиани будет награжден высшей наградой Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на Белый дом.

Детали

Трамп отметил, что как президент США рад объявить, что Руди Джулиани, "лучший мэр в истории Нью-Йорка, а также в равной степени великий американский патриот получит президентскую медаль свободы, высшую гражданскую награду".

Детали относительно времени и места будут позже. Спасибо за Ваше внимание к этой теме. Сделаем Америку великой снова

- заявил Трамп.

Контекст

Руди Джулиани – член Республиканской партии США, который был мэром города Нью-Йорк в 1994-2001 годах. Он был впоследствии советником Трампа во время президентской кампании 2016 года. Джулиани был членом юридической команды при первом президентстве Трампа в 2018-2020 годах.

Он был одной из центральных фигур скандала вокруг телефонного звонка Зеленского и Трампа в июле 2019 года, когда американский президент требовал расследования дела Хантера Байдена. Руди Джулиани представлял Трампа в судах по поводу якобы украденных выборов 2020 года.

Бывший адвокат Трампа Джулиани приговорен к большому штрафу за клевету16.12.23, 02:20 • 35730 просмотров

Егор Брайлян

ПолитикаНовости Мира
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты