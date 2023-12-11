Кива на снегу: источники в СБУ поделились фото и видео с места ликвидации предателя
Киев • УНН
Кива на снегу: источники в СБУ показали фото и видео с места ликвидации предателя
Собственные источники УНН поделились эксклюзивными фото и видео с места ликвидации предателя, бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы.
"Эта уникальная спецоперация СБУ готовилась длительное время и была успешно реализована Службой", – сообщил собеседник.
На кадрах, по данным источников, "тело преступника Кивы лежит на снегу, а возле него виднеются пятна крови". "Кроме на эксклюзивном видео виден наблюдательный пункт, где предателя ожидало заслуженное наказание. Кстати, именно недалеко от этого места Кива часто снимал свои многочисленные антиукраинские видео", - сообщили источники.
Как рассказывают источники в Службе, Кива был одной из приоритетных целей, его "вели" давно, изучали до деталей маршруты передвижения, распорядок дня и привычки. Несмотря на серьезную охрану, по данным источников, "СБУ ликвидировала его под москвой".
"Это сигнал всем предателям и военным преступникам, перешедшим на сторону врага. Помните - россия вас не защитит. Как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть - это единственная перспектива, которая ждет врагов Украины", - добавляет источник.
Дополнение
Собственные источники сообщали, что ликвидация бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы – спецоперация СБУ. Его убили из стрелкового оружия.
Впоследствии украинская разведка подтвердила смерть бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы.
Кива на снегу: источники в СБУ поделились фото и видео с места ликвидации предателя
Кива на снегу: источники в СБУ показали фото и видео с места ликвидации предателя.
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