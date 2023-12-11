Кива на снегу: источники в СБУ поделились фото и видео с места ликвидации предателя

Собственные источники УНН поделились эксклюзивными фото и видео с места ликвидации предателя, бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы.

"Эта уникальная спецоперация СБУ готовилась длительное время и была успешно реализована Службой", – сообщил собеседник.

На кадрах, по данным источников, "тело преступника Кивы лежит на снегу, а возле него виднеются пятна крови". "Кроме на эксклюзивном видео виден наблюдательный пункт, где предателя ожидало заслуженное наказание. Кстати, именно недалеко от этого места Кива часто снимал свои многочисленные антиукраинские видео", - сообщили источники.

Как рассказывают источники в Службе, Кива был одной из приоритетных целей, его "вели" давно, изучали до деталей маршруты передвижения, распорядок дня и привычки. Несмотря на серьезную охрану, по данным источников, "СБУ ликвидировала его под москвой".

"Это сигнал всем предателям и военным преступникам, перешедшим на сторону врага. Помните - россия вас не защитит. Как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть - это единственная перспектива, которая ждет врагов Украины", - добавляет источник.

Дополнение

Собственные источники сообщали, что ликвидация бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы – спецоперация СБУ. Его убили из стрелкового оружия.

Впоследствии украинская разведка подтвердила смерть бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы.