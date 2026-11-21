Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин должен осознать, что Крымского моста не будет. Такую позицию глава государства высказал после серии украинских ударов по переправе, которая соединяет россию с временно оккупированным полуостровом. Об этом сообщает УНН.

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По словам Зеленского, путин должен понять, что Крымский мост не останется на месте. Украинские военные в течение последних дней неоднократно атаковали переправу, нанеся ей значительные повреждения.

После ударов 17 ноября обрушилась часть автомобильного моста, а последующая атака привела к остановке железнодорожного сообщения.

Что известно о повреждении Крымского моста

Украинские военные использовали для ударов вооружение собственного производства, в частности ракеты "Нептун" и беспилотники "Паляница".

Крымский мост имеет важное значение для российской военной логистики, поскольку через него оккупанты обеспечивали поставки на захваченный полуостров.

В то же время российские власти пока не могут назвать точные сроки восстановления переправы. Эксперты предполагают, что ремонт автомобильной части может длиться около 2 лет.

После украинских ударов путин пригрозил нанести ответные удары, которые, по его словам, будут значительно болезненнее.

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