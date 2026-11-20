Дания высылает военного атташе РФ и может прекратить выдачу шенгенских виз россиянам
Киев • УНН
Дания решила выслать российского военного атташе в течение семи дней из-за подозрений в причастности РФ к покушению на украинского рэпера. Страна также рассматривает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.
В пятницу министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что российский военный атташе в Копенгагене будет выслан, поскольку РФ подозревают в причастности к попытке покушения на украинского рэпера, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Мы только что вызвали российского посла в Министерство иностранных дел и сообщили ему о решении правительства выслать российского военного атташе из Дании" в течение семи дней, — сообщил Ларс Лёкке Расмуссен на пресс-конференции.
"Мы заявляем об этом совершенно четко: мы вас разоблачили", — сказал он.
Он также добавил, что Дания рассматривает возможность прекращения выдачи шенгенских виз россиянам.
В Дании готовили покушение на украинского рэпера Kyivstoner, есть задержанные — СМИ20.11.26, 16:04 • 22955 просмотров