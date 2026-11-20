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В пятницу министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что российский военный атташе в Копенгагене будет выслан, поскольку РФ подозревают в причастности к попытке покушения на украинского рэпера, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Мы только что вызвали российского посла в Министерство иностранных дел и сообщили ему о решении правительства выслать российского военного атташе из Дании" в течение семи дней, — сообщил Ларс Лёкке Расмуссен на пресс-конференции.

"Мы заявляем об этом совершенно четко: мы вас разоблачили", — сказал он.

Он также добавил, что Дания рассматривает возможность прекращения выдачи шенгенских виз россиянам.

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