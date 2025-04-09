Денис Шмыгаль

В Харькове возросло количество пострадавших до восьми в результате атаки рф - мэр

В результате массированной атаки по Харькову повреждены жилые дома и автомобили. Премьер отреагировал на массированную атаку на Харьков и добавил, что россия продолжает террор против Украины.