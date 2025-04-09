Денис Шмыгаль

Украина ведет переговоры с США по соглашению о полезных ископаемых, но имеет "красные линии". Условия включают Конституцию, курс в ЕС и международное право, подчеркнул Шмыгаль.
Украина ожидает продления соглашения с ЕС о грузовых перевозках автотранспортом до конца 2025 года. Благодаря соглашению, украинским перевозчикам не потребуются дополнительные разрешения.
ЕС перечислил Украине еще 1 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA. В целом, с начала года Украина получила 5 млрд евро, а до конца года ожидается еще 13 млрд евро.
Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 миллионов евро для восстановления энергетической и критической инфраструктуры. Средства пойдут на централизованное отопление, водоснабжение и модернизацию социальных услуг.
ЕС перечислил Украине 1 млрд евро в рамках инициативы ERA, что является третьим траншем от доходов с замороженных российских активов. Средства пойдут на приоритетные расходы госбюджета.
9 апреля 2025 года в Брюсселе состоится десятое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС. Обсудят влияние войны, реконструкцию Украины и финансовую помощь от ЕС.
В Закарпатье заработал новый пункт пропуска «Велика Паладь – Нодьгодош». Он рассчитан на легковые авто и пешеходов и увеличит пропускную способность границы.
Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ, что открывает новые возможности для бизнеса. Соглашение включает современные правила происхождения товаров и уменьшение барьеров для доступа товаров на рынки.
Кабмин аннулировал еще 204 устаревшие регуляторные нормы в различных сферах, что даст экономический эффект более 600 млн грн. Бюрократии для предпринимателей станет меньше.
С начала вторжения зафиксировано 811 инцидентов из-за взрывоопасных предметов. Наиболее загрязнены Харьковская, Николаевская и Херсонская области.
В Украине продолжается восстановление инфраструктуры, разрушенной россиянами. Отстроено более 800 школ и около тысячи медицинских учреждений, об этом сообщил премьер-министр Шмыгаль.
Размер гранта увеличен до 300 тыс. грн за одно рабочее место и до 500 тыс. грн за два. Уже 25 тысяч предпринимателей получили гранты на 12 млрд грн.
Посевная началась во всех областях Украины, засеяно почти миллион гектаров. Правительство разминировало более 1000 гектаров агроземель.
В Министерстве энергетики опровергли информацию о возможном повышении тарифов на электроэнергию и газ. Вопрос пересмотра тарифов пока не стоит на повестке дня.
Премьер-министр Шмыгаль сообщил, что бюджетная потребность Украины в международной поддержке на 2025 год составляет 39,3 млрд долларов. Партнеры подтвердили готовность покрыть эту сумму.
В Украине сохраняется высокий уровень потребления электроэнергии. Энергетики просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 9:00 до 21:00.
Украина и ЕИБ договорились о финансировании в 100 млн евро на восстановление критической инфраструктуры, в частности водопроводов и канализаций. Общий портфель проектов ЕИБ в Украине составляет 4,3 млрд евро.
В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно с 9:00 до 21:00.
По словам премьер-министра, правительство выделило дополнительные 1,5 млрд гривен на завершение проектов восстановления. Также выделены средства на восстановление стадиона «Чемпион» в Ирпене.
Премьер-министр задекларировал 1,16 млн грн зарплаты. Жена получила более 8,4 млн грн дохода и 35 тыс. грн пенсии, владеет домом, землей и недвижимостью во Львове.
Потребление электроэнергии в Украине возросло на 13,3% по сравнению с прошлой пятницей из-за начала недели и облачной погоды. Укрэнерго призывает к бережливому потреблению с 17:00 до 21:00.
Исполнительный совет МВФ утвердил седьмой пересмотр программы EFF. В ближайшее время Украина получит транш в размере 400 млн долларов, а общая поддержка достигнет более 10 млрд.
В 2025 году минимальная зарплата останется на уровне 8000 грн, как предусмотрено бюджетом. Повышение социальных стандартов не планируется.
По словам Дениса Марчука, продовольственная инфляция в 2025 году составляет более 13%, что формирует себестоимость продукции. Война удорожает логистику, поэтому снижения цен не ожидается.
Рада приняла закон, запрещающий взыскивать долги с фермеров, чье имущество осталось на оккупированных территориях. Также приостановлено принудительное взыскание кредитов.
В результате массированной атаки по Харькову повреждены жилые дома и автомобили. Премьер отреагировал на массированную атаку на Харьков и добавил, что россия продолжает террор против Украины.
Правительство запустило льготное кредитование на энергооборудование. Бизнес подал 3,8 тысячи заявок на 81,7 млрд грн, уже предоставлено кредитов на 14,1 млрд грн.
26 марта потребление электроэнергии упало на 9,6% из-за солнечной погоды и работы солнечных электростанций. Украинцам советуют использовать мощные приборы с 10:00 до 16:00.
Согласно исследованию Центра Разумкова, украинцы в основном не доверяют политикам и должностным лицам. Наибольшее доверие сохраняет Владимир Зеленский (60%), наименьшее - Алексей Арестович (88%).
Премьер Шмыгаль сообщил о продолжении реформы МСЭК, где 1440 команд оценивают потребности людей. Уже принято решение по 90 тысячам человек, а экс-главе Хмельницкой МСЭК уменьшили залог до 230 млн.