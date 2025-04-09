Денис Шмыгаль

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29267 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Для бизнеса отменили более 200 устаревших регуляторных норм: что изменилось

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С начала вторжения зафиксировано 811 инцидентов из-за взрывоопасных предметов. Наиболее загрязнены Харьковская, Николаевская и Херсонская области.

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Шмыгаль сообщил, сколько уничтоженных россиянами школ и медицинских учреждений уже отстроено

В Украине продолжается восстановление инфраструктуры, разрушенной россиянами. Отстроено более 800 школ и около тысячи медицинских учреждений, об этом сообщил премьер-министр Шмыгаль.

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Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

В Министерстве энергетики опровергли информацию о возможном повышении тарифов на электроэнергию и газ. Вопрос пересмотра тарифов пока не стоит на повестке дня.

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Премьер-министр Шмыгаль сообщил, что бюджетная потребность Украины в международной поддержке на 2025 год составляет 39,3 млрд долларов. Партнеры подтвердили готовность покрыть эту сумму.

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Потребление электричества высокое, стоит не включать мощную технику одновременно до 21 часа - Укрэнерго

В Украине сохраняется высокий уровень потребления электроэнергии. Энергетики просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 9:00 до 21:00.

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В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно с 9:00 до 21:00.

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Премьер-министр задекларировал 1,16 млн грн зарплаты. Жена получила более 8,4 млн грн дохода и 35 тыс. грн пенсии, владеет домом, землей и недвижимостью во Львове.

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Потребление электричества существенно возросло: следует экономить в вечерний пик

Потребление электроэнергии в Украине возросло на 13,3% по сравнению с прошлой пятницей из-за начала недели и облачной погоды. Укрэнерго призывает к бережливому потреблению с 17:00 до 21:00.

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Украина получит 400 млн долларов от МВФ: исполнительный совет утвердил пересмотр

Исполнительный совет МВФ утвердил седьмой пересмотр программы EFF. В ближайшее время Украина получит транш в размере 400 млн долларов, а общая поддержка достигнет более 10 млрд.

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Повысят ли минимальную зарплату в этом году - Шмыгаль ответил

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Снижение цен на продукты перед Пасхой не предвидится – эксперт

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В результате массированной атаки по Харькову повреждены жилые дома и автомобили. Премьер отреагировал на массированную атаку на Харьков и добавил, что россия продолжает террор против Украины.

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Уровень доверия украинцев к должностным лицам и политикам остается низким - Центр Разумкова

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Премьер Шмыгаль сообщил о продолжении реформы МСЭК, где 1440 команд оценивают потребности людей. Уже принято решение по 90 тысячам человек, а экс-главе Хмельницкой МСЭК уменьшили залог до 230 млн.

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