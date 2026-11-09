Дополнительные бригады энергетиков уже сформировали: где в Украине особенно сложная ситуация с электроэнергией

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Особенно сложной остается ситуация с электроэнергией в Киеве и Днепре. Для оказания помощи уже сформированы дополнительные бригады энергетиков. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль после заседания Штаба, передает УНН.

Провели заседание Штаба. Особенно сложной остается ситуация с электроэнергией в Киеве и Днепре. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно и непрерывно. Для оказания помощи уже сформированы дополнительные бригады энергетиков. Параллельно усиливаем устойчивость общин за счет развития и запуска уже установленной распределенной генерации, чтобы уменьшить зависимость от отдельных крупных энергетических объектов и обеспечить дополнительные источники питания - сообщил Шмыгаль.

По его словам, одновременно на сроки ремонтных работ влияет интенсивность российских атак.

Этой осенью враг перешел к комплексной стратегии разрушения украинской энергосистемы, существенно изменив тактику. Враг массово использует дроны с турбореактивными двигателями в режиме поиска цели, с использованием MESH-сетей и искусственного интеллекта, что повышает точность ударов. Под атаками — прежде всего находились ключевые подстанции, распределительные устройства, линии электропередачи, ТЭС, ГЭС, ТЭЦ и нефтегазовая инфраструктура - добавил Шмыгаль.

Во время заседания Штаба, по словам министра, скоординировали работу контактных центров города Киева, операторов систем распределения и Правительственного контактного центра с целью более быстрой и качественной обработки запросов и жалоб граждан.

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