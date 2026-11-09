$45.320.1250.650.40
ukenru
17:58 • 6782 просмотра
Буданов заявил, что в Абу-Даби уделят внимание гуманитарному треку — на какой результат рассчитывает глава ОП
17:35 • 9854 просмотра
10 ноября в Украине будут действовать отключения — сколько очередей будут отключать
17:15 • 8844 просмотра
"Летит большой мыльный пузырь" — украинские полярники зафиксировали удивительное явление Photo
16:19 • 15131 просмотра
Минус $6,6 млрд и новая волна подорожания: как российские атаки ударили по экономике Украины
15:53 • 4098 просмотра
Кушнер и Виткофф проведут "тесные консультации" с представителями Украины, ЕС и НАТО перед переговорами в Абу-Даби
15:25 • 17794 просмотра
Регламентный комитет вернул три постановления об отмене бюджетных выводов: повлияет ли это на Госбюджет-2027
15:06 • 12038 просмотра
На мосту Патона в Киеве изменят схему движения — на что стоит обратить внимание водителямPhoto
14:49 • 11228 просмотра
Индия готова стать посредником в разблокировании экспорта зерна из Украины — Зеленский
Эксклюзив
14:33 • 16478 просмотра
Бизнес призвал правоохранителей прекратить давление на предприятия: помогут ли новые подходы решить проблему авиализинга
14:15 • 15756 просмотра
Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
ЕС запустит для Украины специальный механизм помощи после ударов РФ — Зеленский9 ноября, 08:52 • 13446 просмотра
Звонок Путину вызвал дипломатический раскол в Европе по поводу переговоров об Украине — Politico9 ноября, 09:19 • 16757 просмотра
Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарём9 ноября, 10:04 • 22992 просмотра
Джастин Тимберлейк показал сыновей в редком совместном появлении на публикеVideo9 ноября, 10:48 • 20890 просмотра
Дени Вильнёв признался, что наслаждается выбором нового Джеймса Бонда9 ноября, 12:44 • 16375 просмотра
публикации
Минус $6,6 млрд и новая волна подорожания: как российские атаки ударили по экономике Украины16:19 • 15140 просмотра
Регламентный комитет вернул три постановления об отмене бюджетных выводов: повлияет ли это на Госбюджет-202715:25 • 17800 просмотра
Бизнес призвал правоохранителей прекратить давление на предприятия: помогут ли новые подходы решить проблему авиализинга
Эксклюзив
14:33 • 16483 просмотра
Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов14:15 • 15761 просмотра
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году8 ноября, 11:27 • 53750 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Артем Довбик
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Германия
Италия
Реклама
УНН Lite
"Летит большой мыльный пузырь" — украинские полярники зафиксировали удивительное явление Photo17:15 • 8854 просмотра
"Он обязательно останется в структуре "Динамо" — Суркис о будущем Ярмоленко PhotoVideo16:50 • 5572 просмотра
Британского комика Расселла Брэнда приговорили к 10,5 года лишения свободы за изнасилование и сексуальное насилие16:26 • 6210 просмотра
Дени Вильнёв признался, что наслаждается выбором нового Джеймса Бонда9 ноября, 12:44 • 16452 просмотра
Джастин Тимберлейк показал сыновей в редком совместном появлении на публикеVideo9 ноября, 10:48 • 20964 просмотра
Актуальное
Фильм
Техника
Отопление
Сериал
Социальная сеть

10 ноября в Украине будут действовать отключения — сколько очередей будут отключать

Киев • УНН

 • 9870 просмотра

Укрэнерго введёт почасовые отключения для всех потребителей и ограничения мощности для промышленности. Причина — последствия атак.

10 ноября в Украине будут действовать отключения — сколько очередей будут отключать

В ряде областей Украины завтра будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», отключать будут от 2 до 4 очередей, передает УНН.

Как будут действовать плановые отключения электроэнергии: 

• для промышленности  –  графики ограничения мощности;

• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 2 до 4 очередей).

Отметим, одна очередь — это 4 часа без света, соответственно, завтра отключения света могут длиться от 8 до 16 часов.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев.

Атаки рф оставили без света часть 12 областей, введены аварийные отключения09.11.26, 11:55 • 15329 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина