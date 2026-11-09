10 ноября в Украине будут действовать отключения — сколько очередей будут отключать
Киев • УНН
Укрэнерго введёт почасовые отключения для всех потребителей и ограничения мощности для промышленности. Причина — последствия атак.
В ряде областей Украины завтра будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», отключать будут от 2 до 4 очередей, передает УНН.
Как будут действовать плановые отключения электроэнергии:
• для промышленности – графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 2 до 4 очередей).
Отметим, одна очередь — это 4 часа без света, соответственно, завтра отключения света могут длиться от 8 до 16 часов.
В «Укрэнерго» подчеркнули, что причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев.
Атаки рф оставили без света часть 12 областей, введены аварийные отключения09.11.26, 11:55 • 15329 просмотров