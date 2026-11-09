10 листопада в Україні будуть діяти відключення - скільки черг вимикатимуть
Київ • УНН
Укренерго запровадить погодинні відключення для всіх споживачів і обмеження потужності для промисловості. Причина — наслідки атак.
У низці областей України завтра будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикатимуть будуть від 2 до 4 черг, передає УНН.
Як діятимуть планові відключення електроенергії:
• для промисловості – графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 2 до 4 черг).
Відзначимо, одна черга - це 4 години без світла, відповідно, завтра відключення світла можуть тривати від 8 до 16 годин.
В Укренерго наголосили, що причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.
Атаки рф залишили без світла частину 12 областей, є аварійні відключення09.11.26, 11:55 • 15365 переглядiв