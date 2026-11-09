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10 листопада в Україні будуть діяти відключення - скільки черг вимикатимуть

Київ • УНН

 • 10967 перегляди

Укренерго запровадить погодинні відключення для всіх споживачів і обмеження потужності для промисловості. Причина — наслідки атак.

10 листопада в Україні будуть діяти відключення - скільки черг вимикатимуть

У низці областей України завтра будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикатимуть будуть від 2 до 4 черг, передає УНН.

Як діятимуть планові відключення електроенергії: 

• для промисловості  –  графіки обмеження потужності;

• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 2 до 4 черг).

Відзначимо, одна черга - це 4 години без світла, відповідно, завтра відключення світла можуть тривати від 8 до 16 годин.

В Укренерго наголосили, що причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Атаки рф залишили без світла частину 12 областей, є аварійні відключення09.11.26, 11:55 • 15365 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна