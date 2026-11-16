Кейт Міддлтон оголосила тему щорічного різдвяного концерту у Вестмінстерському абатстві

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон оголосила тему свого щорічного різдвяного концерту "Разом на Різдво", який відбудеться у грудні у Вестмінстерському абатстві. Цьогоріч захід присвятять силі любові, доброти та підтримки людей у складні часи. Про це повідомляє E! News із посиланням на Королівський фонд принца Вільяма та Кейт, пише УНН.

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Кейт проведе святкову службу вже вшосте. Традиційно вона збирає понад 1500 гостей, серед яких люди, які допомагають своїм громадам і підтримують тих, хто цього потребує.

Організатори наголосили, що головна ідея цьогорічного концерту – показати, як навіть невеликі прояви турботи можуть змінювати життя інших.

Королівська родина та святкові традиції

До Кейт традиційно приєднуються принц Вільям та їхні діти – 13-річний Джордж, 11-річна Шарлотта й 8-річний Луї.

Окрім головного концерту у Вестмінстерському абатстві, по всій Великій Британії проведуть ще 15 святкових служб.

Трансляцію концерту покажуть на телеканалі ITV1 та платформі ITVX напередодні Різдва.

Минулого року особливим моментом святкової програми став фортепіанний дует Кейт та принцеси Шарлотти. Мати й донька разом виконали композицію "Holm Sound" Ерланда Купера.

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