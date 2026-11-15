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Наймасштабніша поїздка після лікування - Кейт приєднається до принца Вільяма в Індії для вручення Earthshot Prize

Київ • УНН

 • 1150 перегляди

Кейт здійснить найбільший закордонний візит після лікування від раку. У Мумбаї вона з Вільямом вручить Earthshot Prize та зустрінеться з Моді.

Наймасштабніша поїздка після лікування - Кейт приєднається до принца Вільяма в Індії для вручення Earthshot Prize
REUTERS/Isabel Infantes

Кейт, принцеса Вельська, здійснить свою наймасштабнішу закордонну поїздку після проходження курсу лікування від раку: цього тижня вона приєднається до свого чоловіка, принца Вільяма, в Індії, де відбудеться щорічна церемонія вручення премії Earthshot Prize, передає УНН.

Деталі

44-річний принц Вільям, спадкоємець престолу, та Кейт вирушають до Мумбаї для участі в низці заходів, що відбудуться протягом триденного візиту; зокрема, у вівторок запланована церемонія нагородження.

Для 44-річної Кейт ця поїздка стане найзначущим закордонним візитом відтоді, як у 2024 році вона пройшла профілактичну хіміотерапію у зв’язку з онкологічним захворюванням (тип якого не розголошується). Хоча наразі хвороба відступила, принцеса зазначає, що вона все ще впливає на її життя.

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Принц Вільям, який — подібно до свого батька, короля Чарльза — зробив захист довкілля одним із головних напрямків своєї діяльності, заснував премію Earthshot Prize у 2020 році. Мета премії — пошук рішень для подолання кліматичних змін. П’ятеро переможців отримують по 1 мільйону фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів) на масштабування своїх проєктів.

"Для принца премія Earthshot — це, по суті, спосіб замінити песимізм вірою в нові можливості", — повідомив представник офісу королівського подружжя в Кенсингтонському палаці.

"Це демонстрація того, що, попри серйозність екологічних викликів, з якими стикається наша планета, винахідливість, рішучість і творчий підхід, спрямовані на їх вирішення, є не менш потужною силою".

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Додамо

За даними видання, на церемонії нагородження до королівської пари приєднаються відомі особистості, серед яких — легенда індійського крикету Сачін Тендулкар, актори Алія Бхатт і Рамі Малек, а також британський попгурт Take That, для якого цей виступ в Індії стане першим в історії.

"Виступати тут уперше, через стільки років, пліч-о-пліч із видатними людьми, які створюють краще майбутнє для нашої планети, — це справді особлива подія", — йдеться в заяві гурту.

Окрім заходів, пов’язаних із премією Earthshot, у середу королівське подружжя зустрінеться з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Як зазначив представник Кенсингтонського палацу, ця зустріч підкреслює важливість двосторонніх відносин між країнами — зокрема у сферах оборони та технологій — у той час, як принц Вільям дедалі активніше проявляє себе на світовій арені. Вільям і Кейт також відвідають заходи, пов’язані з індійським крикетом, модою та кінематографом.

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Після того як Кейт захворіла, вона значно скоротила обсяг своїх офіційних обов’язків, зазначивши, що проживає кожен день таким, яким він є. Хоча кількість її появ на публіці поступово зростає, у попередніх закордонних поїздках вона Вільяма не супроводжувала.

Єдиним її значущим закордонним візитом у 2024 році стала дводенна поїздка до Італії, яку вона здійснила сама в травні в межах своєї діяльності, присвяченої розвитку дітей раннього віку.

"У лікарні мені сказали, що процес одужання не буде лінійним. Будуть як хороші, так і погані дні — на це потрібен час", — розповіла вона в інтерв’ю, опублікованому цього тижня в журналі Country Life, запрошеним редактором якого виступив Вільям.

Антоніна Туманова

СвітУНН Lite
Вільям, принц Уельський
Кетрін, принцеса Уельська
Індія
Нарендра Моді
Чарльз ІІІ
Італія