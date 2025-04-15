Нарендра Моді

Уряд Індії схвалив закупівлю 26 винищувачів морського базування Rafale у Франції. Угода передбачає також обслуговування 36 винищувачів, придбаних Індією у 2016 році.
16 березня у Нью-Делі відбудеться саміт з безпеки за участі очільників розвідок 20 країн. Обговорять російсько-українську війну, конфлікт на Близькому Сході та боротьбу з тероризмом.
Урсула фон дер Ляйєн планує обговорити з прем'єр-міністром Індії питання санкцій проти РФ. ЄС прагне посилити контроль за виконанням обмежень, оскільки російська агресія загрожує як Європі, так і Індії.
Президент США Дональд Трамп закликав європейські країни збільшити фінансову підтримку України. За його словами, США планують виділити ще $200 млрд, тоді як Європа недостатньо вкладає коштів.
Президент США пояснив послідовність своїх переговорів з лідерами України та рф. Трамп хотів дізнатися про готовність обох сторін до укладання угоди перед обговоренням деталей.
Індія розглядає можливість зниження тарифів на американські товари в ключових секторах перед візитом прем'єра Моді до США.
Майк Волц заявив, що Трамп планує завершити війну в Україні через переговори з усіма сторонами. Гарантії безпеки для України після війни покладуть на європейських союзників.
На індуїстському паломництві Кумбх-Мела в місті Праяградж загинуло щонайменше 15 осіб внаслідок тисняви. Інцидент стався вночі біля арени подвижників під час святого купання.
Росія вербує індійців до своєї армії під виглядом працевлаштування та освіти. Близько 100 громадян Індії воюють на боці РФ, 10 з них вже загинули.
Держдепартамент США оприлюднив декларацію подарунків родині Байденів від світових лідерів. Найдорожчим виявився діамант вартістю $20 тис від прем'єра Індії, а від Зеленського - колаж за $2,4 тис.
Гукеш Доммараджу переміг китайця Дін Лірена та став наймолодшим чемпіоном світу з шахів в історії у віці 18 років. Індійський вундеркінд отримав призові у розмірі 2,5 мільйона доларів та став другим індійцем-чемпіоном після Ананда.
Лідери європейських країн, Ізраїлю та Індії, а також генсек НАТО привітали Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Першим серед європейських лідерів привітав Трампа прем'єр Угорщини Віктор Орбан.
В індійському штаті Уттаракханд автобус зірвався в глибоку ущелину, внаслідок чого загинуло 36 людей. Деяким пасажирам вдалося врятуватися, а поранених доставили повітрям для спеціалізованого лікування.
Канада офіційно звинуватила міністра внутрішніх справ Індії Аміта Шаха у зборі розвідданих про канадських громадян. Це пов'язано з кампанією проти сикхських сепаратистів та погіршенням відносин між країнами.
Кабмін затвердив порядок створення реєстру депортованих РФ дітей та створив Міжвідомчу комісію з верифікації даних. Понад 19,5 тис. українських дітей вже вивезено до РФ.
Президент України запропонував прем'єру Індії Нарендрі Моді попросити путіна повернути хоча б тисячу депортованих українських дітей. Зеленський закликав країни G20 взяти відповідальність за повернення дітей.
Президент України заявив про можливість проведення другого Саміту миру в Індії під організацією прем'єр-міністра Моді. Проте є нюанс - країна має приєднатися до комюніке першого Саміту.
Президент України заявив, що країни G20 можуть економічно вплинути на путіна для припинення війни. Зеленський також підкреслив особливу роль прем'єр-міністра Індії Моді у можливому завершенні конфлікту.
Президент України заявив, що країни, які декларують нейтральність у війні, фактично підтримують рф. Зеленський розкритикував позицію учасників саміту БРІКС та Генсека ООН щодо "нейтралітету".
Президент Зеленський заявив про важливу роль прем'єра Індії Моді у можливому завершенні війни. За його словами, Індія може вплинути на росію через енергетичні важелі.
Китай почав дипломатичний "наступ шармом" щодо союзників США на тлі можливої перемоги Трампа. Пекін прагне поліпшити відносини з Японією, Індією, Великою Британією та Австралією.
На саміті БРІКС у казані лідери обговорили конфлікти в Україні та на Близькому Сході. Сі Цзіньпін закликав до політичного врегулювання в Україні та деескалації на Близькому Сході.
На саміті БРІКС у казані росія намагатиметься скористатися можливістю створити механізми для посилення своїх військових дій в Україні.
На саміті БРІКС у казані зібралися світові лідери, включаючи Сі Цзіньпіна та Моді. росія прагне сформувати альянс країн, що розвиваються, для протистояння західному домінуванню.
російський диктатор путін проведе зустрічі з лідерами Індії, Китаю, Туреччини та Ірану на саміті БРІКС. У заході візьмуть участь представники 36 країн та 6 міжнародних організацій.
За даними Bloomberg, експорт заборонених товарів з Індії до росії значно зріс, досягнувши 95 млн доларів у липні. Майже п'ята частина чутливих технологій для російського ВПК надходить через Індію.
Міністр закордонних справ Індії заявив, що уряд веде діалог з обома сторонами для пришвидшення закінчення війни. Індія ділиться інформацією між Україною та росією, сподіваючись розпочати "серйозні мирні переговори".
Україна розглядає прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді як потенційного посередника у мирних переговорах з росією.
Президент України Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Моді в США. Вони обговорили реалізацію Формули миру, підготовку до другого Саміту миру та посилення співпраці в різних сферах.
Планований виступ Дональда Трампа з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Пенсильванії скасовано. Причини скасування не повідомляються, але виборці східноєвропейського походження можуть вплинути на результат виборів у цьому штаті.