Нарендра Моді

путін та Сі Цзіньпін обговорили війни в Україні та на Близькому Сході на саміті БРІКС

На саміті БРІКС у казані лідери обговорили конфлікти в Україні та на Близькому Сході. Сі Цзіньпін закликав до політичного врегулювання в Україні та деескалації на Близькому Сході.