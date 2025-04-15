Нарендра Моді

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22829 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 145769 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131249 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194521 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77150 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Індія купить 26 французьких винищувачів Rafale за 7,4 млрд доларів: деталі угоди

Уряд Індії схвалив закупівлю 26 винищувачів морського базування Rafale у Франції. Угода передбачає також обслуговування 36 винищувачів, придбаних Індією у 2016 році.

Новини Світу • 9 квітня, 14:06 • 10278 перегляди

Глави розвідок 20 країн обговорять війну в Україні на саміті в Нью-Делі

16 березня у Нью-Делі відбудеться саміт з безпеки за участі очільників розвідок 20 країн. Обговорять російсько-українську війну, конфлікт на Близькому Сході та боротьбу з тероризмом.

Політика • 12 березня, 09:09 • 16900 перегляди

ЄС звернеться за допомогою до Індії для застосування санкцій проти рф - Bloomberg

Урсула фон дер Ляйєн планує обговорити з прем'єр-міністром Індії питання санкцій проти РФ. ЄС прагне посилити контроль за виконанням обмежень, оскільки російська агресія загрожує як Європі, так і Індії.

Новини Світу • 25 лютого, 22:44 • 62390 перегляди

Трамп закликав Європу збільшити фінансову підтримку України

Президент США Дональд Трамп закликав європейські країни збільшити фінансову підтримку України. За його словами, США планують виділити ще $200 млрд, тоді як Європа недостатньо вкладає коштів.

Політика • 14 лютого, 08:01 • 27119 перегляди

Трамп пояснив, чому спершу поговорив із путіним, а потім із Зеленським

Президент США пояснив послідовність своїх переговорів з лідерами України та рф. Трамп хотів дізнатися про готовність обох сторін до укладання угоди перед обговоренням деталей.

Політика • 14 лютого, 07:11 • 32562 перегляди

Індія може знизити мита на американські товари перед зустріччю Моді і Трампа

Індія розглядає можливість зниження тарифів на американські товари в ключових секторах перед візитом прем'єра Моді до США.

Новини Світу • 10 лютого, 02:28 • 28730 перегляди

Гарантії безпеки для України після війни покладатимуться на Європу - Волц

Майк Волц заявив, що Трамп планує завершити війну в Україні через переговори з усіма сторонами. Гарантії безпеки для України після війни покладуть на європейських союзників.

Війна • 9 лютого, 17:35 • 42972 перегляди

В Індії внаслідок заворушень на релігійному святі загинуло щонайменше 15 осіб

На індуїстському паломництві Кумбх-Мела в місті Праяградж загинуло щонайменше 15 осіб внаслідок тисняви. Інцидент стався вночі біля арени подвижників під час святого купання.

Новини Світу • 29 січня, 08:28 • 23372 перегляди

рф вербує індійців на війну проти України, заманюючи їх роботою та освітою - WP

Росія вербує індійців до своєї армії під виглядом працевлаштування та освіти. Близько 100 громадян Індії воюють на боці РФ, 10 з них вже загинули.

Війна • 16 січня, 22:50 • 31000 перегляди

Колаж від Зеленського вартістю 2,400 тисяч доларів: родина Байденів оприлюднила декларацію подарунків

Держдепартамент США оприлюднив декларацію подарунків родині Байденів від світових лідерів. Найдорожчим виявився діамант вартістю $20 тис від прем'єра Індії, а від Зеленського - колаж за $2,4 тис.

Політика • 3 січня, 03:33 • 121894 перегляди

Мрія, що стала реальністю: індійський чемпіон світу з шахів подякував Магнусу Карлсену

Гукеш Доммараджу переміг китайця Дін Лірена та став наймолодшим чемпіоном світу з шахів в історії у віці 18 років. Індійський вундеркінд отримав призові у розмірі 2,5 мільйона доларів та став другим індійцем-чемпіоном після Ананда.

Спорт • 13 грудня, 10:25 • 97820 перегляди

Вибори президента США: хто вже встиг привітати Трампа з перемогою

Лідери європейських країн, Ізраїлю та Індії, а також генсек НАТО привітали Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Першим серед європейських лідерів привітав Трампа прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Політика • 6 листопада, 09:07 • 27188 перегляди

Автобус впав у гімалайську ущелину на півночі Індії: щонайменше 36 загиблих

В індійському штаті Уттаракханд автобус зірвався в глибоку ущелину, внаслідок чого загинуло 36 людей. Деяким пасажирам вдалося врятуватися, а поранених доставили повітрям для спеціалізованого лікування.

Новини Світу • 4 листопада, 14:53 • 17765 перегляди

Канада звинувачує індійського міністра у зборі розвідданих про канадських громадян

Канада офіційно звинуватила міністра внутрішніх справ Індії Аміта Шаха у зборі розвідданих про канадських громадян. Це пов'язано з кампанією проти сикхських сепаратистів та погіршенням відносин між країнами.

Новини Світу • 30 жовтня, 07:47 • 15372 перегляди

В Україні затвердили порядок створення Реєстру депортованих рф дітей 

Кабмін затвердив порядок створення реєстру депортованих РФ дітей та створив Міжвідомчу комісію з верифікації даних. Понад 19,5 тис. українських дітей вже вивезено до РФ.

Війна • 29 жовтня, 12:56 • 17116 перегляди

Моді може подзвонити путіну та змусити його повернути українських дітей - Зеленський 

Президент України запропонував прем'єру Індії Нарендрі Моді попросити путіна повернути хоча б тисячу депортованих українських дітей. Зеленський закликав країни G20 взяти відповідальність за повернення дітей.

Війна • 28 жовтня, 13:33 • 15433 перегляди

Прем'єр Індії може організувати другий Саміт миру - Зеленський 

Президент України заявив про можливість проведення другого Саміту миру в Індії під організацією прем'єр-міністра Моді. Проте є нюанс - країна має приєднатися до комюніке першого Саміту.

Політика • 28 жовтня, 12:24 • 17851 перегляди

Країни G20 можуть запросто поставити путіна на місце - Зеленський

Президент України заявив, що країни G20 можуть економічно вплинути на путіна для припинення війни. Зеленський також підкреслив особливу роль прем'єр-міністра Індії Моді у можливому завершенні конфлікту.

Війна • 28 жовтня, 10:24 • 18698 перегляди

Зеленський: нейтральність сьогодні у війні - це підтримка російської сторони

Президент України заявив, що країни, які декларують нейтральність у війні, фактично підтримують рф. Зеленський розкритикував позицію учасників саміту БРІКС та Генсека ООН щодо "нейтралітету".

Війна • 28 жовтня, 09:42 • 17753 перегляди

"Моді може вплинути на закінчення війни в Україні": Зеленський розкрив несподівану роль Індії

Президент Зеленський заявив про важливу роль прем'єра Індії Моді у можливому завершенні війни. За його словами, Індія може вплинути на росію через енергетичні важелі.

Війна • 28 жовтня, 07:39 • 19247 перегляди

Пекін почав налагоджувати зв'язки із союзниками США перед можливим поверненням Трампа - Bloomberg

Китай почав дипломатичний "наступ шармом" щодо союзників США на тлі можливої перемоги Трампа. Пекін прагне поліпшити відносини з Японією, Індією, Великою Британією та Австралією.

Новини Світу • 25 жовтня, 15:56 • 14636 перегляди

путін та Сі Цзіньпін обговорили війни в Україні та на Близькому Сході на саміті БРІКС

На саміті БРІКС у казані лідери обговорили конфлікти в Україні та на Близькому Сході. Сі Цзіньпін закликав до політичного врегулювання в Україні та деескалації на Близькому Сході.

Війна • 24 жовтня, 13:46 • 20514 перегляди

росія на саміті БРІКС спробує створити механізми підтримки війни проти України - ISW

На саміті БРІКС у казані росія намагатиметься скористатися можливістю створити механізми для посилення своїх військових дій в Україні.

Війна • 23 жовтня, 03:41 • 69368 перегляди

На саміті БРІКС путін намагається довести, що існує "альтернатива західній гегемонії" - ЗМІ

На саміті БРІКС у казані зібралися світові лідери, включаючи Сі Цзіньпіна та Моді. росія прагне сформувати альянс країн, що розвиваються, для протистояння західному домінуванню.

Політика • 22 жовтня, 07:24 • 15186 перегляди

путін зустрінеться з лідерами Індії, Китаю, Туреччини та Ірану на саміті БРІКС

російський диктатор путін проведе зустрічі з лідерами Індії, Китаю, Туреччини та Ірану на саміті БРІКС. У заході візьмуть участь представники 36 країн та 6 міжнародних організацій.

Новини Світу • 21 жовтня, 15:47 • 19707 перегляди

Індія стала другим найбільшим постачальником заборонених технологій для рф - Bloomberg

За даними Bloomberg, експорт заборонених товарів з Індії до росії значно зріс, досягнувши 95 млн доларів у липні. Майже п'ята частина чутливих технологій для російського ВПК надходить через Індію.

Новини Світу • 12 жовтня, 03:11 • 33904 перегляди

Індія обмінюється інформацією між росією та Україною, щоб посприяти переговорам про завершення війни - глава МЗС країни

Міністр закордонних справ Індії заявив, що уряд веде діалог з обома сторонами для пришвидшення закінчення війни. Індія ділиться інформацією між Україною та росією, сподіваючись розпочати "серйозні мирні переговори".

Політика • 25 вересня, 09:28 • 15044 перегляди

Україна все більше почала розглядати Індію як посередника у відносинах із кремлем - Politico

Україна розглядає прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді як потенційного посередника у мирних переговорах з росією.

Війна • 25 вересня, 09:13 • 29499 перегляди

Зеленський обговорив з Моді реалізацію Формули миру й підготовку до другого Саміту миру

Президент України Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Моді в США. Вони обговорили реалізацію Формули миру, підготовку до другого Саміту миру та посилення співпраці в різних сферах.

Політика • 23 вересня, 23:50 • 21933 перегляди

Трамп скасував зустріч із президентом Польщі Дудою - Reuters

Планований виступ Дональда Трампа з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Пенсильванії скасовано. Причини скасування не повідомляються, але виборці східноєвропейського походження можуть вплинути на результат виборів у цьому штаті.

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