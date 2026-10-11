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В Індії затримали сотні протестувальників і лідера молодіжного руху через скандал із виборами

Київ • УНН

 • 834 перегляди

У Нью-Делі затримали понад 200 учасників протестів і лідера руху «Таргани». Демонстранти звинувачують владу в маніпуляціях зі списками виборців.

В Індії затримали сотні протестувальників і лідера молодіжного руху через скандал із виборами
Фото: АР

В Індії поліція затримала понад 200 учасників протестів у Нью-Делі, а також лідера молодіжного руху "Таргани" Абхіджіта Діпке. Демонстранти вимагають відставки голови Виборчої комісії через звинувачення у маніпуляціях зі списками виборців на користь партії прем'єр-міністра Нарендри Моді, повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

За інформацією молодіжної організації CJP, Діпке та ще двох лідерів руху затримали одразу після прибуття літака до столиці, ще до того, як вони встигли вийти з борту. Активісти планували долучитися до масштабної демонстрації проти ймовірних порушень виборчого процесу.

Для стримування протестів влада залучила тисячі поліцейських, закрила десятки станцій метро та обмежила мобільний інтернет поблизу місць проведення акцій. Також скасували частину поїздів до Делі, а деякі підприємства тимчасово припинили роботу.

Опозиція звинувачує владу в придушенні протестів

У суботу місцеві телеканали показали кадри, на яких правоохоронці переслідують демонстрантів і затримують їх у центрі Нью-Делі. Представники опозиційної партії "Аам Адмі" різко розкритикували дії влади, назвавши затримання активістів ознакою посилення авторитаризму.

Це офіційно… ми живемо в умовах повної диктатури за Моді

– заявив речник опозиційної партії.

Причиною протестів стали звинувачення у порушеннях під час масштабного перегляду списків виборців. Розслідування The Indian Express виявило невідповідності, внаслідок яких зі списків виключили мільйони імен. Виборча комісія Індії відкинула звинувачення у неправомірних діях.

Протестний рух набирає обертів уже кілька тижнів. Раніше сотні людей виходили на демонстрації в Нью-Делі та Мумбаї, вимагаючи прозорості виборчого процесу й відповідальності керівництва виборчої комісії.

Масові протести студентів у Франції не вщухають, а на вихідних готують нові акції10.10.26, 02:17 • 5374 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоПолітикаСвіт
Нью-Делі
Індія
Нарендра Моді