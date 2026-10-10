Масові протести студентів у Франції не вщухають, а на вихідних готують нові акції

У Франції тривають масштабні протести школярів і студентів через нестачу викладачів, переповнені класи та недостатнє фінансування освіти. На вихідних 10-11 жовтня також заплановані окремі протестні акції. Про це повідомляють Le Monde та The Connexion, пише УНН.

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За даними французьких ЗМІ, протести охопили сотні навчальних закладів, а подекуди переросли у сутички з поліцією. Влада пообіцяла залучити 3 тисячі додаткових викладачів на заміну.

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Найближчий загальнонаціональний страйк освітян і студентів запланований на 13 жовтня. Учасники вимагатимуть збільшення фінансування навчальних закладів.

Що планують протестувальники на вихідних

Протягом 10-11 жовтня противники будівництва автомагістралі A69 планують продовжити акції на півдні Франції. Водночас масштабного загальнонаціонального протесту саме на ці вихідні поки не анонсували.

Натомість на 17 жовтня поширюються заклики до відновлення руху "жовтих жилетів" через високі ціни на пальне та зростання вартості життя.

До протестної активності долучаються й профспілки різних галузей, які виступають проти погіршення умов праці та економічної політики уряду.

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