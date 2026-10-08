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У Франції тривають протести і марші школярів - що має вирішити "екстрений план заходів" міністра освіти

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Французькі старшокласники третій тиждень протестують через нестачу вчителів і стан шкіл. Уряд пообіцяв фінансовані заходи до кінця жовтня.

У Франції тривають протести і марші школярів - що має вирішити "екстрений план заходів" міністра освіти
REUTERS/Pedro Nunes

У четвер французькі старшокласники блокували роботу деяких шкіл і влаштовували марші містами. Уряд пообіцяв вирішити проблеми, на які скаржилися учні — зокрема, нестачу вчителів і занедбаний стан шкільних будівель, — проте надав мало конкретики, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Протестний рух, що триває вже третій тиждень, оголив глибоку напруженість у Франції: з одного боку — вимоги громадськості інвестувати в державні послуги, які занепадають, а з іншого — уряд, що відчуває брак коштів і перебуває під тиском ринків облігацій, що вимагають скорочення державного боргу та дефіциту бюджету.

Вчителька старших класів Діана Ді Шіулло приєдналася до учнів під час масштабної ходи в Марселі; вона зазначила, що все, чого вони прагнуть, — це якісна освіта в належних умовах. Вона розкритикувала проблему переповненості класів, розповівши, що цього року в її групі навчається 37 учнів.

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Що кажуть у Міносвіти Франції?

За даними Міністерства освіти, кількість заблокованих шкіл поступово зменшувалася. Відомство повідомило, що вранці було закрито 224 школи, а до обіду їхня кількість скоротилася до 157, тобто 96% навчальних закладів працювали у звичному режимі.

У деяких місцях блокування в Парижі сталися сутички між поліцією та протестувальниками.

Масштабні акції протесту відбулися по всій країні: від Лілля на півночі до Ренна й Нанта на заході, у столиці Парижі, а також у Тулоні та Марселі на півдні.

Міністр освіти Едуар Жеффрей провів зустріч з учнями та вчителями в одній зі шкіл міста Реймс на сході країни.

"Зараз я впроваджую план екстрених заходів, щоб забезпечити довгострокову заміну відсутніх учителів", — заявив він після зустрічі, додавши, що також переглядається питання перевантаженого шкільного розкладу.

У Франції нерідко трапляється, що учні мають уроки з 8-ї ранку до 6-ї вечора, а також отримують великі обсяги домашніх завдань.

Жеффрей також повідомив, що працює над можливим удосконаленням Parcoursup — національного онлайн-порталу для вступу до університетів, який зазнав значної критики через складність і здатність викликати стрес у абітурієнтів.

Пізно ввечері в середу прем'єр Себастьян Лекорню пообіцяв, що до кінця жовтня уряд представить "конкретні, швидкі та повністю фінансовані заходи" у відповідь на протести, однак не навів жодних подробиць.

Однією з головних претензій, що звучали на плакатах і транспарантах, було невдоволення надмірно жорсткими діями поліції під час хвилі протестів. Типовим прикладом такого невдоволення став напис: "Занадто молоді, щоб до нас дослухалися, але достатньо дорослі, щоб проти нас застосовували сльозогінний газ".

Від початку руху було зафіксовано сотні арештів і десятки випадків травмування. У середу уряд призупинив використання світлошумових гранат під час охорони громадського порядку на протестах після того, як одному з підлітків відірвало кисть руки внаслідок вибуху.

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Як реагують на протести французькі політики?

За шість місяців до виборів, на яких обиратимуть наступника президента Еммануеля Макрона після завершення його другого поспіль терміну повноважень, реакція політиків на хвилю студентських протестів виявилася різко поляризованою.

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен наголосила на шкоді, завданій навчальним закладам невеликою групою протестувальників, і закликала їх або їхніх батьків сплатити рахунки за ремонт. У вівторок вона окреслила плани щодо скорочення державних витрат у разі її перемоги.

Її опонент із табору ультралівих Жан-Люк Меланшон, який також має шанси вийти до другого туру виборів, назвав протестувальників "неймовірними" та засудив жорстокість поліції.

Згідно з опитуванням, проведеним компанією Elabe для телеканалу BFM TV, 72% французів вважають вимоги учнів обґрунтованими, однак 55% із них переконані, що протести слід припинити.

Уряд намагається дотримуватися балансу: засуджувати випадки насильства — зокрема підпали шкіл і травмування персоналу — та водночас висловлювати розуміння щодо деяких скарг учнів.

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Антоніна Туманова

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