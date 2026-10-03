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Понад 5000 затриманих і сотні охоплених протестами шкіл: що відбувається у Франції і з чого все почалося
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Понад 5000 затриманих і сотні охоплених протестами шкіл: що відбувається у Франції і з чого все почалося

Київ • УНН

 • 1538 перегляди

Протести через нестачу вчителів і погані умови навчання поширилися Францією. Блокади шкіл переросли в сутички з поліцією.

Понад 5000 затриманих і сотні охоплених протестами шкіл: що відбувається у Франції і з чого все почалося

Францію охопили масштабні протести старшокласників, які почалися через нестачу вчителів, переповнені класи та погані умови навчання у бідних передмістях Парижа. За кілька днів рух поширився країною, переріс у блокади шкіл і сутички з поліцією, а кількість затриманих перевищила 5 000, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Одним із центрів протесту став департамент Сена-Сен-Дені на північ від Парижа – один із найбідніших районів Франції. Учні місцевих ліцеїв заявляють, що роками навчаються в гірших умовах, ніж їхні однолітки у заможніших районах.

17-річна Майса з ліцею Le Corbusier в Обервільє розповіла, що минулого року складала іспит із французької мови, хоча у школі не було вчителя французької.

Це не ті умови, в яких можна навчатися

– сказала дівчина.

Від шкільних проблем – до протестів по всій країні

Учні вимагають найняти більше вчителів, зменшити переповненість класів, ремонтувати занедбані школи та забезпечити однакові можливості для дітей незалежно від району проживання.

На одному з протестів 15-річна Амелія тримала плакат із написом: "Наша адреса не повинна вирішувати наше майбутнє". Протестувальники переконані, що школи у бідних передмістях роками отримували недостатньо ресурсів.

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Протести, що почалися у паризьких передмістях, швидко перекинулися на Париж, Марсель, Страсбург, Тур, Лілль та інші міста. Учні почали блокувати входи до навчальних закладів, а до руху приєдналися вчителі та інші прихильники протестувальників.

Додатково ситуацію загострив проєкт бюджету Франції на 2027 рік. Уряд оголосив про непопулярне скорочення державних витрат. Фінансування освіти планують збільшити на 1,7% – до €65,53 млрд без урахування пенсій учителів, однак це зростання нижче рівня інфляції.

Уряд пояснює таку динаміку скороченням кількості населення та заявляє, що освіта залишається пріоритетом. Протестувальники натомість побоюються, що проблеми з кадрами та фінансуванням лише поглибляться.

Протести переросли у сутички

За останній тиждень ситуація різко загострилася. Біля шкіл почалися зіткнення, підпали та заворушення. Поліція застосовувала сльозогінний газ, а в окремих випадках – гумові кулі.

У Франції протести школярів переросли у сутички: сотні затриманих, є поранені 01.10.26, 19:26 • 9533 перегляди

Від початку нинішньої хвилі протестів правоохоронці затримали вже понад 5 000 людей, переважно підлітків. Є постраждалі серед протестувальників, працівників шкіл та правоохоронців.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс назвав ситуацію "атмосферою неприйнятного насильства". 3 жовтня керівник паризької поліції заявив, що протестний рух фактично вийшов з-під контролю, та закликав повернутися до мирних акцій.

Те, що починалося як локальний протест школярів із неблагополучних передмість Парижа через нестачу вчителів та погані умови навчання, таким чином перетворилося на одну з найбільших хвиль молодіжних протестів у Франції останнього часу.

У Франції через студентські протести закрили понад 500 шкіл - The Independent02.10.26, 21:00 • 5080 переглядiв

Степан Гафтко

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Reuters
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