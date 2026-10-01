У Франції протести школярів переросли у сутички: сотні затриманих, є поранені

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У Франції 30 вересня через протести старшокласників правоохоронці затримали 625 людей, а 83 поліцейських і жандармів дістали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на французькі ЗМІ та Reuters.

Школярі вийшли на вулиці через нестачу вчителів, переповнені класи та стан навчальних закладів. Заворушення охопили сотні ліцеїв і почали поширюватися на університети. Акції супроводжуються блокуваннями навчальних закладів, сутичками з поліцією та підпалами.

Деталі

За даними міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, у середу, 30 вересня, блокування, зокрема часткові, відбувалися у 356 ліцеях по всій країні. Днем раніше протестні акції зачепили понад 330 навчальних закладів. За одну лише середу поліція затримала 625 осіб, а 83 співробітники поліції та жандармерії були поранені. За інформацією іншого відомства — Міністерства освіти Франції — від початку протестів поранення отримали щонайменше 119 учнів та працівників системи освіти, серед них 34 співробітники навчальних закладів.

Міністр освіти Едуар Жеффре назвав такий рівень насильства безпрецедентним для французької системи освіти.

У четвер, 1 жовтня, протести продовжилися. У першій половині дня біля ліцеїв проходило щонайменше 340 протестних акцій, у 169 випадках йшлося про блокування навчальних закладів. В одному лише регіоні Іль-де-Франс роботу понад 200 ліцеїв заблокували, приблизно біля 50 з них фіксували сутички, пошкодження майна або інші інциденти.

До протесту старшокласників також почали приєднуватися студенти. За даними студентської профспілки L'Union étudiante, станом на ранок четверга акції охопили близько 30 університетських кампусів, зокрема у Парижі, Страсбурзі, Марселі, Ліоні, Реймсі, Пуатьє та Нантері. У частині університетів через блокування входів адміністрації переводили навчання у дистанційний формат.

Підпали та сутички у Франції

В окремих містах протести супроводжувалися серйозними заворушеннями.

Так, у Нанті вранці 1 жовтня підпалили та знищили хол ліцею Nelson-Mandela. Вогонь поширився на фасад будівлі, після чого пожежу вдалося локалізувати. У Марселі 18 ліцеїв повністю заблокували. Загалом протестний рух у департаменті Буш-дю-Рон охопив близько 40 навчальних закладів та понад 4,5 тисячі учнів. А біля ліцею Saint-Exupéry протестувальники підпалили автомобіль пожежно-рятувальної служби, а біля ліцею La Floride був спалений автобус громадського транспорту. Інциденти сталися і біля ліцею Victor-Hugo.

Інциденти також фіксували у Ліоні, де загорілася частина фасаду ліцею Lumière, а правоохоронці затримали близько десяти людей.

З чого почалися протести

Масові акції почалися приблизно за тиждень до загальнонаціональної хвилі протестів. Одним із перших осередків став ліцей Saint-Exupéry у Кретей поблизу Парижа, де учні 21 вересня почали протестувати через незаповнені вакансії вчителів. Згодом протести поширилися іншими передмістями Парижа, а потім і на решту Франції. 28 вересня різні форми протесту вже зачіпали близько 180 навчальних закладів.

Серед основних вимог учнів — збільшення фінансування освіти, найм додаткових учителів та заміна відсутніх викладачів, зменшення кількості дітей у класах, ремонт застарілих будівель та покращення умов навчання. Старшокласники із окремих ліцеїв повідомляли про класи, де навчаються близько 35-40 дітей, нестачу столів та стільців, протікання дахів, спеку у приміщеннях і застарілі комп'ютери. Частина школярів також виступає проти психологічного тиску, пов'язаного із системою вступу до університетів Parcoursup.

Як влада зреагувала на заворушення

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розуміє занепокоєння та невдоволення молоді через ситуацію в освітній системі, але наголосив, що це не може виправдовувати насильство.

На тлі подальшого поширення протестів прем'єр-міністр Себастьян Лекорню 1 жовтня скликав міжвідомчу кризову нараду в Міністерстві внутрішніх справ.

Міністр освіти Едуар Жеффре доручив керівникам навчальних закладів у випадках, коли блокування чи пошкодження будівель не дозволяють безпечно проводити заняття, переводити учнів на дистанційне навчання. Він також анонсував створення спеціальної платформи для консультацій зі школярами. Влада обіцяє зібрати вимоги учасників протесту та пізніше представити системні відповіді на них.

Водночас протести стали предметом політичної суперечки. Представники уряду та частина правих політиків звинувачують представників лівої партії La France insoumise у заохоченні та політичному використанні протестів. Представники LFI ці звинувачення відкидають і критикують дії правоохоронців щодо учасників акцій.

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