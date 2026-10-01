У Франції протести школярів переросли у сутички: сотні затриманих, є поранені

$44.680.1850.720.21
ukenru
16:10 • 2622 перегляди
Україна вперше застосувала балістичну ракету FP-7 - Зеленський (відео)Video
14:54 • 12563 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні
14:32 • 11336 перегляди
У бою загинув пілот МіГ-29 Марат Мамбетов із бригади "Привид Києва"
12:45 • 15880 перегляди
Вбивство Ірини Фаріон: Зінченку оголосили вирок
Ексклюзив
12:29 • 23599 перегляди
Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл
11:41 • 21286 перегляди
Південний міст у Києві не має критичних пошкоджень після атаки рф - що з рухом транспорту і метро
Ексклюзив
1 жовтня, 10:30 • 36037 перегляди
Україна продовжує бити по росії: що змінилося у deep strike кампанії у вересніPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 09:17 • 26356 перегляди
Чи можна звільнити мобілізованого працівника - роз’яснення юриста
1 жовтня, 08:00 • 24797 перегляди
Графіки відключень скасували, але це може змінитися - яким регіонам приготуватися
1 жовтня, 07:56 • 23059 перегляди
Бойова частина дрона, що впав на школу в Києві, не здетонувала - у будівлі перебували 104 дитиниVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2м/с
56%
758мм
Популярнi новини
Ворожий безпілотник влучив у школу в Києві під час навчання - діти перебували в укриттіVideo1 жовтня, 06:40 • 35542 перегляди
У Каліфорнії заборонили дитячі шлюби, які досі дозволені у 32 штатах США1 жовтня, 07:04 • 7450 перегляди
Удар "шахеда" по школі в Києві - як виглядає навчальний заклад після атаки рф (фоторепортаж)PhotoVideo1 жовтня, 10:07 • 22573 перегляди
У мережі повідомили про замах на співзасновника Fire Point - Штілерман відреагував11:22 • 6720 перегляди
Ніколас Кейдж назвав кіновсесвіт Marvel "гламуризованим реслінгом"14:22 • 5334 перегляди
Публікації
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні14:54 • 12580 перегляди
Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл
Ексклюзив
12:29 • 23612 перегляди
Україна продовжує бити по росії: що змінилося у deep strike кампанії у вересніPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 10:30 • 36044 перегляди
Цього дня ЗСУ звільнили Лиман від російських окупантівVideo1 жовтня, 04:00 • 58430 перегляди
Як підготуватися до блекауту: що варто мати вдома, щоб пережити відключення світла30 вересня, 17:37 • 50186 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ірина Терех
Ілон Маск
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Сумська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Улюблена кішка Карла Лагерфельда залишилася без його спадку - хто розділить мільйони15:10 • 3768 перегляди
Тренер збірної Німеччини обурений твердженнями про те, що його команда "недостатньо біла"14:45 • 4430 перегляди
Ніколас Кейдж назвав кіновсесвіт Marvel "гламуризованим реслінгом"14:22 • 5522 перегляди
У Європі оцінили рейтинг найсильніших паспортів - на якому місці Україна30 вересня, 14:02 • 62304 перегляди
Рідний для всієї країни "Шева" - Зеленський емоційно привітав Шевченка з ювілеємVideo29 вересня, 19:04 • 79442 перегляди
Актуальне
The Guardian
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
МіГ-29
Фільм

У Франції протести школярів переросли у сутички: сотні затриманих, є поранені

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Французькі школярі протестують через стан освіти, блокуючи сотні ліцеїв і університетів. Акції супроводжуються сутичками та підпалами.

У Франції протести школярів переросли у сутички: сотні затриманих, є поранені
Фото: Abdul Saboor/Reuters

У Франції 30 вересня через протести старшокласників правоохоронці затримали 625 людей, а 83 поліцейських і жандармів дістали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на французькі ЗМІ та Reuters.

Школярі вийшли на вулиці через нестачу вчителів, переповнені класи та стан навчальних закладів. Заворушення охопили сотні ліцеїв і почали поширюватися на університети. Акції супроводжуються блокуваннями навчальних закладів, сутичками з поліцією та підпалами.  

Деталі

За даними міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, у середу, 30 вересня, блокування, зокрема часткові, відбувалися у 356 ліцеях по всій країні. Днем раніше протестні акції зачепили понад 330 навчальних закладів. За одну лише середу поліція затримала 625 осіб, а 83 співробітники поліції та жандармерії були поранені. За інформацією іншого відомства —  Міністерства освіти Франції — від початку протестів поранення отримали щонайменше 119 учнів та працівників системи освіти, серед них 34 співробітники навчальних закладів.

Міністр освіти Едуар Жеффре назвав такий рівень насильства безпрецедентним для французької системи освіти.

У четвер, 1 жовтня, протести продовжилися. У першій половині дня біля ліцеїв проходило щонайменше 340 протестних акцій, у 169 випадках йшлося про блокування навчальних закладів. В одному лише регіоні Іль-де-Франс роботу понад 200 ліцеїв заблокували, приблизно біля 50 з них фіксували сутички, пошкодження майна або інші інциденти.

До протесту старшокласників також почали приєднуватися студенти. За даними студентської профспілки L'Union étudiante, станом на ранок четверга акції охопили близько 30 університетських кампусів, зокрема у Парижі, Страсбурзі, Марселі, Ліоні, Реймсі, Пуатьє та Нантері. У частині університетів через блокування входів адміністрації переводили навчання у дистанційний формат.

Підпали та сутички у Франції 

В окремих містах протести супроводжувалися серйозними заворушеннями.

Так, у Нанті вранці 1 жовтня  підпалили та знищили хол ліцею Nelson-Mandela. Вогонь поширився на фасад будівлі, після чого пожежу вдалося локалізувати. У Марселі 18 ліцеїв повністю заблокували. Загалом протестний рух у департаменті Буш-дю-Рон охопив близько 40 навчальних закладів та понад 4,5 тисячі учнів. А біля ліцею Saint-Exupéry протестувальники підпалили автомобіль пожежно-рятувальної служби, а біля ліцею La Floride був спалений автобус громадського транспорту. Інциденти сталися і біля ліцею Victor-Hugo.

Інциденти також фіксували у Ліоні, де загорілася частина фасаду ліцею Lumière, а правоохоронці затримали близько десяти людей.

З чого почалися протести

Масові акції почалися приблизно за тиждень до загальнонаціональної хвилі протестів. Одним із перших осередків став ліцей Saint-Exupéry у Кретей поблизу Парижа, де учні 21 вересня почали протестувати через незаповнені вакансії вчителів. Згодом протести поширилися іншими передмістями Парижа, а потім і на решту Франції. 28 вересня різні форми протесту вже зачіпали близько 180 навчальних закладів.

Серед основних вимог учнів — збільшення фінансування освіти, найм додаткових учителів та заміна відсутніх викладачів, зменшення кількості дітей у класах, ремонт застарілих будівель та покращення умов навчання. Старшокласники із окремих ліцеїв повідомляли про класи, де навчаються близько 35-40 дітей, нестачу столів та стільців, протікання дахів, спеку у приміщеннях і застарілі комп'ютери. Частина школярів також виступає проти психологічного тиску, пов'язаного із системою вступу до університетів Parcoursup.

Як влада зреагувала на заворушення

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розуміє занепокоєння та невдоволення молоді через ситуацію в освітній системі, але наголосив, що це не може виправдовувати насильство.

На тлі подальшого поширення протестів прем'єр-міністр Себастьян Лекорню 1 жовтня скликав міжвідомчу кризову нараду в Міністерстві внутрішніх справ.

Міністр освіти Едуар Жеффре доручив керівникам навчальних закладів у випадках, коли блокування чи пошкодження будівель не дозволяють безпечно проводити заняття, переводити учнів на дистанційне навчання. Він також анонсував створення спеціальної платформи для консультацій зі школярами. Влада обіцяє зібрати вимоги учасників протесту та пізніше представити системні відповіді на них.

Водночас протести стали предметом політичної суперечки. Представники уряду та частина правих політиків звинувачують представників лівої партії La France insoumise у заохоченні та політичному використанні протестів. Представники LFI ці звинувачення відкидають і критикують дії правоохоронців щодо учасників акцій.

Нагадаємо 

Ейфелеву вежу закрили через страйк проти дискримінації працівниць.

Олександра Василенко

Світ
Школа
Вибухи
Пожежі
Сутички
Мітинги в Україні
Reuters
Марсель
Емманюель Макрон
Париж
Франція