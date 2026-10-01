Во Франции протесты школьников переросли в столкновения: сотни задержанных, есть раненые

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Во Франции 30 сентября из-за протестов старшеклассников правоохранители задержали 625 человек, а 83 полицейских и жандарма получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на французские СМИ и Reuters.

Школьники вышли на улицы из-за нехватки учителей, переполненных классов и состояния учебных заведений. Беспорядки охватили сотни лицеев и начали распространяться на университеты. Акции сопровождаются блокированием учебных заведений, столкновениями с полицией и поджогами.

Подробности

По данным министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, в среду, 30 сентября, блокирование, в том числе частичное, происходило в 356 лицеях по всей стране. Днем ранее протестные акции затронули более 330 учебных заведений. Только за среду полиция задержала 625 человек, а 83 сотрудника полиции и жандармерии получили ранения. По информации другого ведомства — Министерства образования Франции — с начала протестов ранения получили не менее 119 учащихся и работников системы образования, среди них 34 сотрудника учебных заведений.

Министр образования Эдуар Жеффре назвал такой уровень насилия беспрецедентным для французской системы образования.

В четверг, 1 октября, протесты продолжились. В первой половине дня возле лицеев прошло не менее 340 протестных акций, в 169 случаях речь шла о блокировании учебных заведений. Только в регионе Иль-де-Франс работу более 200 лицеев заблокировали, примерно возле 50 из них были зафиксированы столкновения, повреждение имущества или другие инциденты.

К протесту старшеклассников также начали присоединяться студенты. По данным студенческого профсоюза L'Union étudiante, по состоянию на утро четверга акции охватили около 30 университетских кампусов, в частности в Париже, Страсбурге, Марселе, Лионе, Реймсе, Пуатье и Нантере. В части университетов из-за блокирования входов администрации переводили обучение в дистанционный формат.

Поджоги и столкновения во Франции

В отдельных городах протесты сопровождались серьезными беспорядками.

Так, в Нанте утром 1 октября подожгли и уничтожили холл лицея Nelson-Mandela. Огонь распространился на фасад здания, после чего пожар удалось локализовать. В Марселе 18 лицеев полностью заблокировали. В целом протестное движение в департаменте Буш-дю-Рон охватило около 40 учебных заведений и более 4,5 тысячи учащихся. А возле лицея Saint-Exupéry протестующие подожгли автомобиль пожарно-спасательной службы, а возле лицея La Floride был сожжен автобус общественного транспорта. Инциденты произошли и возле лицея Victor-Hugo.

Инциденты также фиксировали в Лионе, где загорелась часть фасада лицея Lumière, а правоохранители задержали около десяти человек.

С чего начались протесты

Массовые акции начались примерно за неделю до общенациональной волны протестов. Одним из первых очагов стал лицей Saint-Exupéry в Кретее близ Парижа, где учащиеся 21 сентября начали протестовать из-за незаполненных вакансий учителей. Впоследствии протесты распространились на другие пригороды Парижа, а затем и на всю остальную Францию. 28 сентября различные формы протеста уже затрагивали около 180 учебных заведений.

Среди основных требований учащихся — увеличение финансирования образования, наем дополнительных учителей и замена отсутствующих преподавателей, уменьшение количества детей в классах, ремонт устаревших зданий и улучшение условий обучения. Старшеклассники из отдельных лицеев сообщали о классах, в которых учатся около 35-40 детей, нехватке столов и стульев, протекающих крышах, жаре в помещениях и устаревших компьютерах. Часть школьников также выступает против психологического давления, связанного с системой поступления в университеты Parcoursup.

Как власти отреагировали на беспорядки

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает обеспокоенность и недовольство молодежи ситуацией в системе образования, но подчеркнул, что это не может оправдывать насилие.

На фоне дальнейшего распространения протестов премьер-министр Себастьян Лекорню 1 октября созвал межведомственное кризисное совещание в Министерстве внутренних дел.

Министр образования Эдуар Жеффре поручил руководителям учебных заведений в случаях, когда блокирование или повреждение зданий не позволяют безопасно проводить занятия, переводить учащихся на дистанционное обучение. Он также анонсировал создание специальной платформы для консультаций со школьниками. Власти обещают собрать требования участников протеста и позднее представить системные ответы на них.

В то же время протесты стали предметом политического спора. Представители правительства и часть правых политиков обвиняют представителей левой партии La France insoumise в поощрении протестов и их политическом использовании. Представители LFI отвергают эти обвинения и критикуют действия правоохранителей в отношении участников акций.

Напомним

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