Жереми Матье, бывший игрок "Барселоны" и победитель Лиги чемпионов, сейчас работает в магазине спортивных товаров Intersport во Франции. Он завершил карьеру из-за травмы в 2023 году.
Возле российского консульства в Марселе произошел взрыв. МИД РФ заявляет о теракте и требует от Франции расследования и усиления безопасности дипломатических представительств.
Во французском Марселе около 8 утра произошел взрыв вблизи российского консульства на авеню Амбруаз-Паре. На месте происшествия работают 30 пожарных и полиция.
Украинские города активно налаживают партнерство с зарубежными муниципалитетами. Это позволяет получать гуманитарную помощь, реализовывать проекты по энергоэффективности и готовиться к послевоенному восстановлению.
Во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в зал занесли Олимпийский огонь.
Тысячи людей протестовали по всей Франции против ультраправой партии "Национальное объединение" накануне парламентских выборов, полиция задержала 7 человек в Париже.
Ирина Кобелева, 16-летняя девушка из Мариуполя, завоевала 5 медалей, в том числе 4 золотые и 1 серебряную, на чемпионате Европы по ушу в Стокгольме.
Украинская гимнастка Мария Высочанская несла олимпийский огонь в первый день эстафеты во Франции, чтобы почтить память своего отца, который участвовал в боях за Донецкий аэропорт в 2014 году.
Первым соперником Украины в группе B олимпийского футбольного турнира 2024 года станет Ирак, который обеспечил себе место в группе, победив Индонезию со счетом 2:1 в матче за третье место на Кубке Азии среди молодежных сборных U-23.
"Бенфика", за которую выступает украинский вратарь Анатолий Трубин, вылетела из Лиги Европы, проиграв "Марселю" по пенальти после домашней победы со счетом 2:1.
Сборная Украины U-23 сыграет с Аргентиной, Марокко и командой азиатской квалификации в группе B футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Церемония жеребьевки олимпийских футбольных турниров 2024 года, в которых сборная Украины является участником мужских соревнований, состоится 20 марта в 21:00 по киевскому времени в парижском Сен-Дени.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Шахтером" состоится на стадионе "Велодром" в Марселе, букмекеры отдают предпочтение французской команде.
В 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" встретится с марсельским "Олимпиком", первый матч состоится 15 февраля, а ответный матч - 22 февраля.