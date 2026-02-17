$43.170.07
Франция отпустила подозреваемый в принадлежности к "теневому флоту" РФ танкер после штрафа

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Франция разрешила танкеру GRINCH покинуть свои воды после того, как компания-владелец уплатила штраф в несколько миллионов евро. Судно было задержано из-за подозрений в обходе санкций и принадлежности к "теневому флоту" России.

Франция отпустила подозреваемый в принадлежности к "теневому флоту" РФ танкер после штрафа

Французские власти разрешили задержанному нефтяному танкеру GRINCH покинуть территориальные воды после того, как компания-владелец судна была обязана выплатить штраф в размере "нескольких миллионов евро", заявил во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет УНН со ссылкой.

Подробности

"Обход европейских санкций имеет свою цену. Россия больше не сможет безнаказанно финансировать свою войну через "теневой флот" у нашего побережья. Нефтяной танкер Grinch покинет французские воды, заплатив несколько миллионов евро и проведя три недели дорогостоящего задержания в Фо-сюр-Мер. Двигаемся дальше", - написал Барро в своем сообщении в X.

Как отмечает Reuters, судно покинуло российский порт Мурманск в начале января, двигаясь под флагом Коморских островов, сообщили французские власти.

Компании-владельцу судна было предписано выплатить штраф за неспособность обосновать свой флаг, добавили французские власти в своем заявлении.

Дополнение

Судно GRINCH было задержано в Средиземном море в прошлом месяце, а затем перенаправлено на якорную стоянку у французского портового города Марселя по подозрению, что оно является частью "теневого флота", что позволяет России экспортировать нефть, несмотря на санкции.

Великобритания и европейские союзники обсудили конфискацию танкеров "теневого флота" россии14.02.26, 17:45 • 3969 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Reuters
Марсель
Франция