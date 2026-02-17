Франция отпустила подозреваемый в принадлежности к "теневому флоту" РФ танкер после штрафа
Киев • УНН
Франция разрешила танкеру GRINCH покинуть свои воды после того, как компания-владелец уплатила штраф в несколько миллионов евро. Судно было задержано из-за подозрений в обходе санкций и принадлежности к "теневому флоту" России.
Французские власти разрешили задержанному нефтяному танкеру GRINCH покинуть территориальные воды после того, как компания-владелец судна была обязана выплатить штраф в размере "нескольких миллионов евро", заявил во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет УНН со ссылкой.
Подробности
"Обход европейских санкций имеет свою цену. Россия больше не сможет безнаказанно финансировать свою войну через "теневой флот" у нашего побережья. Нефтяной танкер Grinch покинет французские воды, заплатив несколько миллионов евро и проведя три недели дорогостоящего задержания в Фо-сюр-Мер. Двигаемся дальше", - написал Барро в своем сообщении в X.
Как отмечает Reuters, судно покинуло российский порт Мурманск в начале января, двигаясь под флагом Коморских островов, сообщили французские власти.
Компании-владельцу судна было предписано выплатить штраф за неспособность обосновать свой флаг, добавили французские власти в своем заявлении.
Дополнение
Судно GRINCH было задержано в Средиземном море в прошлом месяце, а затем перенаправлено на якорную стоянку у французского портового города Марселя по подозрению, что оно является частью "теневого флота", что позволяет России экспортировать нефть, несмотря на санкции.
