Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны Тринчер

Знаменитый украинский актер театра и кино, звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Тарас Цымбалюк поразил своих фолловеров неожиданным поступком. Селебрити страстно поцеловал на камеру своего молодого коллегу по цеху. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Цымбалюка.

Детали

Как видим из ролика, который Тарас распространил в фотоблоге по случаю праздника 8 марта, артист планировал снять теплый ролик с актрисой и моделью Викторией Маремухой. Очевидно, что по сценическому замыслу пара под конец ролика должна была поцеловаться, однако поцелуй все-таки произошел, но не тот, что планировался с самого начала.

Как оказалось, компанию Тарасу составляла не только Виктория. За кадром присутствовал его коллега – актер Богдан Осадчук, известный благодаря роли старшеклассника Тохи в сериале "Школа". Кстати, определенный период времени он был бойфрендом певицы Анны Тринчер.

Итак, как только Богдан попал в кадр, Тарас "перепутал" его с Викторией и слился в поцелуе. Ситуация получилась настолько забавной и очень насмешила фолловеров знаменитости.

Напомним

Ранее актер Тарас Цымбалюк появился на больничной койке с капельницей. Он объяснил, что это витаминная терапия для укрепления организма.