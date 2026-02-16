Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталося
Київ • УНН
Український актор Тарас Цимбалюк з'явився на лікарняному ліжку з крапельницею. Він пояснив, що це вітамінна терапія для зміцнення організму.
Відомий український актор Тарас Цимбалюк налякав шанувальників своєю несподіваною появою на лікарняному ліжку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram артиста.
Деталі
Отож, у себе в stories знаменитість розповсюдив світлину, на якій видно, що до його руки під’єднана система крапельниці.
Незважаючи на драматичний вигляд, Цимбалюк швидко розвіяв усі занепокоєння шанувальників. Актор пояснив, що перебування під крапельницею не пов’язане з хворобою. За його словами, він проходив курс вітамінної терапії з профілактичною метою, аби зміцнити організм.
Після короткого медичного "перепочинку" селебритіс якомога скоріше планує повернутися до роботи на сцені. Наступна вистава за участю актора відбудеться в Ужгороді, де він обіцяє порадувати глядачів своєю грою.
Нагадаємо
Раніше УНН писав про те, як Тарас Цимбалюк поділився враженнями від участі у 14-му сезоні реаліті-шоу "Холостяк", зазначивши, що його очікування не виправдалися. Він розповів про сценарні обмеження та відсутність повної свободи дій на проєкті.