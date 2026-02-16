$43.100.11
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 9070 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 11290 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 21308 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 20787 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 41507 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 24639 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28744 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 34916 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37548 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
13:44 • 21323 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 41516 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 78951 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталося

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Український актор Тарас Цимбалюк з'явився на лікарняному ліжку з крапельницею. Він пояснив, що це вітамінна терапія для зміцнення організму.

Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталося

Відомий український актор Тарас Цимбалюк налякав шанувальників своєю  несподіваною появою на лікарняному ліжку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram артиста.

Деталі

Отож, у себе в stories знаменитість розповсюдив світлину, на якій видно, що до його руки під’єднана система крапельниці.

Незважаючи на драматичний вигляд, Цимбалюк швидко розвіяв усі занепокоєння шанувальників. Актор пояснив, що перебування під крапельницею не пов’язане з хворобою. За його словами, він проходив курс вітамінної терапії з профілактичною метою, аби зміцнити організм.

Після короткого медичного "перепочинку" селебритіс якомога скоріше планує повернутися до роботи на сцені. Наступна вистава за участю актора відбудеться в Ужгороді, де він обіцяє порадувати глядачів своєю грою.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, як Тарас Цимбалюк поділився враженнями від участі у 14-му сезоні реаліті-шоу "Холостяк", зазначивши, що його очікування не виправдалися. Він розповів про сценарні обмеження та відсутність повної свободи дій на проєкті.

Станіслав Кармазін

