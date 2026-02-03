Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікувань

Український актор Тарас Цимбалюк, який став головним героєм 14-го сезону реаліті-шоу "Холостяк", нещодавно відверто поділився своїми думками про досвід участі у проекті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram актора.

Деталі

Отож, за словами знаменитості, реаліті виявилося зовсім не тим, що він собі уявляв перед початком зйомок.

У прямому ефірі зі своїми підписниками у Instagram актор зізнався, що до старту програми у нього були значно масштабніші очікування. Він щиро вірив, що зможе повністю поділяти погляди творців шоу та діяти в атмосфері щирого однодумства. Однак після перших днів зйомок усе виглядало інакше.

Перед початком знімань у мене була глобальніша віра в цей проєкт: у повномасштабніше однодумство з продюсерами… Після старту, після знайомства з форматом знімання, відчуття до всього змінилися. Але все вже було на певних рейках — поділився артист у себе в Stories.

Знаменитість підкреслив, що в його досвіді участі у проєкті були й приємні моменти. Водночас актор зізнався, що за лаштунками проєкту існував чіткий сценарний задум, а під час зйомок йому доводилося стикатися з певними рамками та обмеженнями.

"Було багато класних моментів, багато теплих епізодів з дівчатами, багато сміху і добра… Але ключове — це шоу, де є сценарій, щоденні брифи, типажі, амплуа, сюрпризи зранку. І на превеликий жаль, свобода дій — геть не в усьому", — зазначив він.

Водночас актор зауважив, що не висуває жодних претензій до самого формату проєкту. Навпаки, усю відповідальність він покладає на себе.

"Фундаментальні питання у мене тільки до самого себе. Ключове — на березі я недостатньо чітко дослідив скелет проєкту", — резюмував Цимбалюк.

