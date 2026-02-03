Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікувань

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 698 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 1120 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
09:22 • 12397 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 22862 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 23760 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 24516 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 26784 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 32886 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 41989 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 28431 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.1м/с
66%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto3 лютого, 04:49 • 12167 перегляди
У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних3 лютого, 05:15 • 4210 перегляди
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення06:15 • 10661 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 39443 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 18707 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 39796 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 56119 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 42112 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 45636 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 116285 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпро (місто)
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 116 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 24160 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 25105 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 24528 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 23209 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Золото

Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікувань

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Український актор Тарас Цимбалюк поділився враженнями від участі у 14-му сезоні реаліті-шоу "Холостяк", зазначивши, що його очікування не виправдалися. Він розповів про сценарні обмеження та відсутність повної свободи дій на проєкті.

Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікувань

Український актор Тарас Цимбалюк, який став головним героєм 14-го сезону реаліті-шоу "Холостяк", нещодавно відверто поділився своїми думками про досвід участі у проекті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram актора.

Деталі

Отож, за словами знаменитості, реаліті виявилося зовсім не тим, що він собі уявляв перед початком зйомок.

У прямому ефірі зі своїми підписниками у Instagram актор зізнався, що до старту програми у нього були значно масштабніші очікування. Він щиро вірив, що зможе повністю поділяти погляди творців шоу та діяти в атмосфері щирого однодумства. Однак після перших днів зйомок усе виглядало інакше.

Перед початком знімань у мене була глобальніша віра в цей проєкт: у повномасштабніше однодумство з продюсерами… Після старту, після знайомства з форматом знімання, відчуття до всього змінилися. Але все вже було на певних рейках

— поділився артист у себе в Stories.

Знаменитість підкреслив, що в його досвіді участі у проєкті були й приємні моменти. Водночас актор зізнався, що за лаштунками проєкту існував чіткий сценарний задум, а під час зйомок йому доводилося стикатися з певними рамками та обмеженнями.

"Було багато класних моментів, багато теплих епізодів з дівчатами, багато сміху і добра… Але ключове — це шоу, де є сценарій, щоденні брифи, типажі, амплуа, сюрпризи зранку. І на превеликий жаль, свобода дій — геть не в усьому", — зазначив він.

Водночас актор зауважив, що не висуває жодних претензій до самого формату проєкту. Навпаки, усю відповідальність він покладає на себе.

"Фундаментальні питання у мене тільки до самого себе. Ключове — на березі я недостатньо чітко дослідив скелет проєкту", — резюмував Цимбалюк.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, як переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь отримала відмову в укладенні шлюбу.

Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причина02.02.26, 21:01 • 24151 перегляд

Станіслав Кармазін

УНН Lite
Соціальна мережа
Шлюб