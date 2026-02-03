Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданий

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 1614 просмотра
"Каждый такой удар РФ подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 2498 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
09:22 • 13019 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 23709 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 24569 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 24970 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 27167 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 33064 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 42166 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 28487 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1м/с
65%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и более 50 артиллерийских систем за суткиPhoto3 февраля, 04:49 • 12989 просмотра
В Запорожской области оккупанты устроили массовые проверки и допросы собственных сотрудников из-за утечки данных3 февраля, 05:15 • 4670 просмотра
Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания06:15 • 11505 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 41081 просмотра
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета09:06 • 19583 просмотра
публикации
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 41132 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 56870 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 42765 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 46296 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 117779 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Федор Вениславский
Актуальные места
Украина
Днепр
Одесская область
Харьков
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 474 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 24599 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 25503 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 24909 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 23557 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Financial Times

Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданий

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Украинский актер Тарас Цымбалюк поделился впечатлениями от участия в 14-м сезоне реалити-шоу "Холостяк", отметив, что его ожидания не оправдались. Он рассказал о сценарных ограничениях и отсутствии полной свободы действий на проекте.

Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданий

Украинский актер Тарас Цымбалюк, ставший главным героем 14-го сезона реалити-шоу "Холостяк", недавно откровенно поделился своими мыслями об опыте участия в проекте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram актера.

Детали

Итак, по словам знаменитости, реалити оказалось совсем не тем, что он себе представлял перед началом съемок.

В прямом эфире со своими подписчиками в Instagram актер признался, что до старта программы у него были значительно более масштабные ожидания. Он искренне верил, что сможет полностью разделять взгляды создателей шоу и действовать в атмосфере искреннего единомыслия. Однако после первых дней съемок все выглядело иначе.

Перед началом съемок у меня была более глобальная вера в этот проект: в более масштабное единомыслие с продюсерами… После старта, после знакомства с форматом съемок, ощущения ко всему изменились. Но все уже было на определенных рельсах

— поделился артист у себя в Stories.

Знаменитость подчеркнул, что в его опыте участия в проекте были и приятные моменты. В то же время актер признался, что за кулисами проекта существовал четкий сценарный замысел, а во время съемок ему приходилось сталкиваться с определенными рамками и ограничениями.

"Было много классных моментов, много теплых эпизодов с девушками, много смеха и добра… Но ключевое — это шоу, где есть сценарий, ежедневные брифы, типажи, амплуа, сюрпризы утром. И к большому сожалению, свобода действий — совсем не во всем", — отметил он.

В то же время актер отметил, что не выдвигает никаких претензий к самому формату проекта. Напротив, всю ответственность он возлагает на себя.

"Фундаментальные вопросы у меня только к самому себе. Ключевое — на берегу я недостаточно четко исследовал скелет проекта", — резюмировал Цымбалюк.

Напомним

Ранее УНН писал, как победительница "Холостяка-13" Инна Белень получила отказ в заключении брака.

Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причина02.02.26, 21:01 • 24602 просмотра

Станислав Кармазин

УНН Lite
Социальная сеть
Брак