Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданий

Украинский актер Тарас Цымбалюк, ставший главным героем 14-го сезона реалити-шоу "Холостяк", недавно откровенно поделился своими мыслями об опыте участия в проекте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram актера.

Детали

Итак, по словам знаменитости, реалити оказалось совсем не тем, что он себе представлял перед началом съемок.

В прямом эфире со своими подписчиками в Instagram актер признался, что до старта программы у него были значительно более масштабные ожидания. Он искренне верил, что сможет полностью разделять взгляды создателей шоу и действовать в атмосфере искреннего единомыслия. Однако после первых дней съемок все выглядело иначе.

Перед началом съемок у меня была более глобальная вера в этот проект: в более масштабное единомыслие с продюсерами… После старта, после знакомства с форматом съемок, ощущения ко всему изменились. Но все уже было на определенных рельсах — поделился артист у себя в Stories.

Знаменитость подчеркнул, что в его опыте участия в проекте были и приятные моменты. В то же время актер признался, что за кулисами проекта существовал четкий сценарный замысел, а во время съемок ему приходилось сталкиваться с определенными рамками и ограничениями.

"Было много классных моментов, много теплых эпизодов с девушками, много смеха и добра… Но ключевое — это шоу, где есть сценарий, ежедневные брифы, типажи, амплуа, сюрпризы утром. И к большому сожалению, свобода действий — совсем не во всем", — отметил он.

В то же время актер отметил, что не выдвигает никаких претензий к самому формату проекта. Напротив, всю ответственность он возлагает на себя.

"Фундаментальные вопросы у меня только к самому себе. Ключевое — на берегу я недостаточно четко исследовал скелет проекта", — резюмировал Цымбалюк.

