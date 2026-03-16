Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ

Американский актер Шон Пенн получил премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Одна битва за другой" режиссера Пола Томаса Андерсона. Однако лауреат не присутствовал на церемонии награждения, что отметили западные СМИ, пишет УНН.

В ленте Пенн сыграл полковника Стивена Локджоу - влиятельного политического стратега со сложным характером и противоречивыми методами. Именно за эту роль он и удостоился награды. Для актера эта победа стала уже третьей в карьере на премии Американской киноакадемии. Ранее он получал главную актерскую награду за роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк".

Поскольку Пенн не присутствовал в зале, награду от его имени на сцене принял актер Киран Калкин, который в прошлом году сам получил "Оскар" в этой категории. Во время выступления он в шутку предположил, что коллега "либо не смог приехать, либо просто решил пропустить церемонию".

По информации медиа, в день проведения премии актер находился за пределами США. В частности, журналисты сообщали, что он отправился в Европу и мог находиться в Украине, куда ранее неоднократно приезжал после начала полномасштабного вторжения России.

"Он пропустил собрание в воскресенье и отправился в Европу, где по состоянию на конец прошлой недели планировал посетить Украину", сообщает в частности The New York Times со ссылкой на слова двух человек, говоривших на условиях анонимности, поскольку не имели права обсуждать этот вопрос.

Шон Пенн известен своей открытой поддержкой Украины. В начале полномасштабной войны он посетил Киев, где работал над документальным проектом о Президенте Владимире Зеленском и событиях российского вторжения.

В 2022 году актер передал одну из своих статуэток "Оскар" Зеленскому как символ веры в победу Украины, отметив, что награда будет оставаться в Киеве до завершения войны. За активную поддержку украинского государства Пенн был отмечен орденом "За заслуги" III степени.

