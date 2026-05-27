Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
“Разграбленное придется вернуть” - МИД о конфискации россией имущества на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Оккупанты отбирают жилье украинцев и заселяют его выходцами из рф. МИД обещает наказание виновных и обязательный возврат украденного имущества.

россия конфискует имущество украинцев на оккупированных территориях, и такая политика направлена не просто на экспроприацию имущества, а на целенаправленное уничтожение украинского народа, русификацию и кражу украинских территорий. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, отметив, что разграбленное придется вернуть, цитирует пресс-служба министерства, передает УНН

Детали 

Как заявил Тихий, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские власти продолжают грубо нарушать нормы международного гуманитарного права, целенаправленно меняя демографию временно оккупированных территорий Украины и заселяя их выходцами из рф и гражданами иностранных государств, в частности из регионов Центральной Азии, Африки и Кавказа.

Российское беззаконие лишает украинцев дома дважды: сначала заставляя их выезжать с оккупированных территорий, а затем — забирая жилье, которое остается в оккупации. Россия начала эту преступную политику еще в 2014 году, а сейчас масштабирует грабеж в рамках государственных программ и законодательных инициатив. Мы благодарны правозащитникам, которые привлекают внимание мира к преступлениям россии на временно оккупированных территориях Украины. В частности, исследование, проведенное правозащитной организацией Human Rights Watch, разоблачает детали внедренных российскими оккупационными властями фиктивных процедур признания имущества "бесхозяйным" с целью дальнейшей конфискации. Доклад HRW детально документирует незаконную кампанию по "перерегистрации" недвижимости, которая обуславливается рядом неправомерных и невозможных к выполнению законными владельцами требований 

— добавил спикер. 

Он подчеркнул, что важные свидетельства, собранные правозащитниками Human Rights Watch в рамках этого проекта, будут использованы МИД и другими государственными институтами для защиты прав граждан Украины в национальных и международных юрисдикциях, привлечения к ответственности виновных в незаконной экспроприации имущества.

москва фактически повторяет те же преступления, что и в прошлом веке, когда людей заселяли в жилье репрессированных "врагов народа". Масштабы грабежа в ходе российской агрессии против Украины — беспрецедентны. Украина продолжит использовать каждый национальный и международно-правовой инструмент для привлечения внимания мира и возвращения похищенного имущества. Все факты грабежа подлежат тщательному документированию, повлекут за собой неизбежное привлечение виновных к ответственности и возвращение имущества законным владельцам. Считаем, что такая политика россии направлена не просто на экспроприацию имущества, а на целенаправленное уничтожение украинского народа, русификацию и кражу украинских территорий. В очередной раз подчеркиваем, что незаконная экспроприация россией и ее оккупационными администрациями государственной, коммунальной и частной собственности на временно оккупированных территориях Украины является ничтожной, не дает никаких правовых оснований владения имуществом никому, кроме законных владельцев, и будет подлежать отмене в будущем. Напоминаем россии и каждому российскому вору: награбленное придется возвращать 

— резюмировал спикер. 

Дополнение

Организация Human Rights Watch опубликовала расследование, в котором рассказала о том, как российские власти незаконно конфискуют гражданское имущество, принадлежащее украинцам на оккупированных территориях.

Оккупационная администрация ввела процедуру, позволяющую признавать частное имущество "бесхозяйным" (также используется термин "бесхозное") и передавать его в муниципальную собственность. При этом владельцев-украинцев заставляют принимать гражданство россии, если они хотят подтвердить свое право собственности или обжаловать конфискацию. В результате изъятия имущества миллионы вынужденных переселенцев из Украины и люди, которые до сих пор проживают на оккупированных с 2022 года территориях и отказываются соблюдать российские законы, фактически остаются без жилья, доходов и средств к существованию. Кроме введенных россией административных преград и ограничений на передвижение, эти меры препятствуют беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться домой в безопасных и достойных условиях.

Напомним 

Правительственная комиссия рф утвердила инициативу Минстроя, позволяющую признавать "бесхозное имущество" государственной собственностью в оккупированных регионах Украины. Это касается квартир, домов и помещений, владельцев которых якобы невозможно установить, и теперь такие объекты будут передавать оккупационным администрациям или новым жильцам.

Павел Башинский

