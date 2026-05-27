США не присоединились в ООН к осуждению россии за угрозы "систематическими ударами" по Киеву - AFP
Киев • УНН
Около 50 стран в ООН осудили угрозы рф нанести удары по посольствам в Киеве. Соединенные Штаты не подписали это совместное заявление.
Почти 50 стран осудили то, что они назвали угрозами россии посольствам в Украине, в совместном заявлении в Организации Объединенных Наций во вторник, но США не присоединились к подписантам, сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
россия призвала Вашингтон эвакуировать свое посольство в Киеве в понедельник, угрожая "систематическими ударами" по столице Украины на фоне аналогичных предупреждений другим дипломатическим миссиям.
Рубио заявил о готовности США к посредничеству после угроз рф "системных ударов" по Киеву26.05.26, 08:27 • 35549 просмотров
"Мы также осуждаем недавние угрозы россии дипломатическим учреждениям и посольствам в Киеве. Это то, с чем мы не можем смириться", - говорится в совместном заявлении, обнародованном представителем Украины в ООН Андреем Мельником.
"Заявление подписали европейские страны, Япония, Южная Корея и другие. Соединенные Штаты не были среди подписантов", - указывает издание.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после очередного массированного удара рф по Киеву выразил свою обеспокоенность российскими атаками, указав, что "глубоко обеспокоен недавним заявлением российской федерации о нанесении последовательных и систематических ударов по украинским оборонным предприятиям в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам".
"Сейчас как никогда крайне важно избежать любой эскалации конфликта, который уже нанес разрушительные потери гражданскому населению и рискует сделать поиски мира еще более отдаленными", - заявил Гутерриш СБ ООН.
Среди оружия, которое россия использовала на выходных, была ее гиперзвуковая ракета "орешник", которая может двигаться со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука, и способна нести ядерные боеголовки, по словам москвы.
Небензя в ООН озвучил новые ультиматумы РФ для "мирного соглашения" с Украиной27.05.26, 03:14 • 19489 просмотров