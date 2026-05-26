Рубио заявил о готовности США к посредничеству после угроз рф "системных ударов" по Киеву

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что Вашингтон остается готовым выступить посредником в войне между россией и Украиной после того, как москва пригрозила новыми ударами по Киеву, сообщает AFP, пишет УНН.

Предупреждение россии, включая призыв к иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу, как пишет издание, знаменует собой новую эскалацию в войне, когда москва пообещала "систематические" атаки на Киев, в частности на "центры принятия решений".

Предложение Рубио появилось после того, как россия нанесла удары по Украине в минувшие выходные, в частности запустила гиперзвуковую ракету "орешник", и после телефонного разговора с министром иностранных дел россии сергеем лавровым.

"Каждый раз, когда вы видите эти крупные удары с той или иной стороны, это напоминание о том, почему это ужасная война, которая длится дольше, чем Вторая мировая война, и она должна прекратиться", - сказал Рубио журналистам во время официального визита в Индию.

"США готовы помочь и сделать все возможное, чтобы способствовать завершению этой войны, и, надеюсь, такая возможность представится в какой-то момент", - сказал Рубио.

лавров передал предупреждение Рубио во время телефонного разговора в понедельник, призывая его эвакуировать американских дипломатов, сообщило российское МИД.

На вопрос Рубио во вторник сказал журналистам, что россия "направила сообщение всем посольствам", а не только миссии США.

Западные дипломатические миссии в городе отклонили предупреждение.

Представитель МИД Франции заявил в понедельник: "Мы привыкли к угрозам путина. Эвакуация исключена".

Посол Европейского Союза в Киеве написала в Facebook: "Мы никуда не уезжаем".

Украина назвала угрозы россии "риторикой", пишет издание.

"Сейчас мы говорим нашим партнерам, что они не должны поддаваться на весь этот российский шантаж", - сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Переговоры о прекращении боевых действий под руководством США, пишет издание, зашли в тупик в последние месяцы на фоне конфликта на Ближнем Востоке.