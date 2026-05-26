Рубио заявил о готовности США к посредничеству после угроз рф "системных ударов" по Киеву

$44.260.0351.330.03
ukenru
Эксклюзив
06:33 • 16 просмотра
Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследованияPhoto
25 мая, 17:02 • 21248 просмотра
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
25 мая, 16:10 • 34238 просмотра
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехватVideo
Эксклюзив
25 мая, 15:50 • 37980 просмотра
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
Эксклюзив
25 мая, 15:32 • 34079 просмотра
Беременность во время войны: как стресс и нагрузки влияют на организм женщины
Эксклюзив
25 мая, 15:14 • 31447 просмотра
Как не навредить домашним животным во время генеральной уборки
Эксклюзив
25 мая, 14:07 • 25824 просмотра
Визит Тихановской в Киев является сигналом лукашенко и подготовкой к будущему без него – политолог
Эксклюзив
25 мая, 13:55 • 44289 просмотра
В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдетPhoto
25 мая, 10:09 • 18359 просмотра
Бензин и дизель на АЗС подорожали за выходные, разница в ценах — 7 грн
Эксклюзив
25 мая, 09:51 • 37402 просмотра
Следователи БЭБ обязаны учитывать судебную практику, согласно которой лизинг транспорта не может облагаться налогом как роялти
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3м/с
60%
750мм
Популярные новости
В Полтавской области спасатели достали женщину из-под завалов дома после атаки рф25 мая, 20:40 • 11799 просмотра
Украинские дроны начали бить по ключевой логистике рф на пути в КрымVideo25 мая, 20:40 • 17076 просмотра
Сибига заявил, что более 90 белорусов погибли в войне за Украину25 мая, 21:37 • 13295 просмотра
ВСУ за сутки ликвидировали более тысячи российских оккупантов04:21 • 16514 просмотра
Рубио заявил о готовности США к посредничеству после угроз рф "системных ударов" по Киеву05:27 • 5464 просмотра
публикации
Завершение учебного года: что нужно знать родителям и ученикам25 мая, 15:30 • 29393 просмотра
В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдетPhoto
Эксклюзив
25 мая, 13:55 • 44285 просмотра
Украине нужен сильный ОПК, поэтому спецрежим Defence City требует изменений25 мая, 12:39 • 41420 просмотра
Триумф духа на паркете: ветераны на протезах поразили украинцев танцем, возвращающим к жизниPhoto25 мая, 12:30 • 40492 просмотра
Почему врачи Odrex боятся момента, когда в деле о смерти Кивана заговорит медицинский эксперт?25 мая, 10:03 • 51680 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Биньямин Нетаньяху
Андрей Пышный
Тейлор Свифт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Беларусь
Израиль
Реклама
УНН Lite
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo05:55 • 2704 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 43216 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 46273 просмотра
Тома Харди уволили из сериала "Мобленд"23 мая, 19:41 • 46429 просмотра
Эд Ширан покинул Warner Music после 15 лет сотрудничества23 мая, 19:18 • 44494 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Нефть марки Brent

Рубио заявил о готовности США к посредничеству после угроз рф "системных ударов" по Киеву

Киев • УНН

 • 5804 просмотра

Марко Рубио заявил о готовности США к посредничеству в войне. Это произошло после угроз России атаковать Киев и «центры принятия решений».

Рубио заявил о готовности США к посредничеству после угроз рф "системных ударов" по Киеву

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что Вашингтон остается готовым выступить посредником в войне между россией и Украиной после того, как москва пригрозила новыми ударами по Киеву, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Предупреждение россии, включая призыв к иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу, как пишет издание, знаменует собой новую эскалацию в войне, когда москва пообещала "систематические" атаки на Киев, в частности на "центры принятия решений".

лавров по телефону сообщил Рубио, что рф переходит к "системным ударам" по Киеву25.05.26, 21:21 • 8642 просмотра

Предложение Рубио появилось после того, как россия нанесла удары по Украине в минувшие выходные, в частности запустила гиперзвуковую ракету "орешник", и после телефонного разговора с министром иностранных дел россии сергеем лавровым.

"Каждый раз, когда вы видите эти крупные удары с той или иной стороны, это напоминание о том, почему это ужасная война, которая длится дольше, чем Вторая мировая война, и она должна прекратиться", - сказал Рубио журналистам во время официального визита в Индию.

"США готовы помочь и сделать все возможное, чтобы способствовать завершению этой войны, и, надеюсь, такая возможность представится в какой-то момент", - сказал Рубио.

Рубио назвал условия для возобновления переговоров Украины и рф при участии США22.05.26, 17:53 • 83082 просмотра

лавров передал предупреждение Рубио во время телефонного разговора в понедельник, призывая его эвакуировать американских дипломатов, сообщило российское МИД.

На вопрос Рубио во вторник сказал журналистам, что россия "направила сообщение всем посольствам", а не только миссии США.

Западные дипломатические миссии в городе отклонили предупреждение.

Представитель МИД Франции заявил в понедельник: "Мы привыкли к угрозам путина. Эвакуация исключена".

Посол Европейского Союза в Киеве написала в Facebook: "Мы никуда не уезжаем".

"ЕС никуда не уходит, мы остаемся в Киеве" - посол Матернова ответила на угрозы рф25.05.26, 21:56 • 6256 просмотров

Украина назвала угрозы россии "риторикой", пишет издание.

"Сейчас мы говорим нашим партнерам, что они не должны поддаваться на весь этот российский шантаж", - сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Переговоры о прекращении боевых действий под руководством США, пишет издание, зашли в тупик в последние месяцы на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Взрывы
Эвакуация
Выборы в США
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Андрей Сибига
Марко Рубио
НАТО
Индия
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина
Киев