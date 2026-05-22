Рубио назвал условия для возобновления переговоров Украины и рф при участии США

Киев • УНН

 • 3302 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о паузе в переговорах между Украиной и рф. Вашингтон готов вернуться к процессу только при условии "реального шанса на успех диалога".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и россией в настоящее время находятся на паузе, но Вашингтон допускает их возобновление, если будет реальная возможность организовать переговоры, которые будут конструктивными. Об этом Рубио заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Позвольте мне объяснить: мы включились в этот процесс только потому, что нас заверили - кроме нас, этого не сможет сделать никто. Мы оказались единственной стороной, с которой были готовы разговаривать как россияне, так и украинцы. Поэтому мы включились в работу. К сожалению, эти усилия не принесли результатов. Такова реальность. Тем не менее, мы готовы и впредь выполнять эту роль. Вопреки всем фейковым вбросам и слухам о том, будто мы заставляем украинцев принять ту или иную позицию, - все это не соответствует действительности. Если мы увидим реальную возможность организовать переговоры, которые будут конструктивными, а не деструктивными, и будут иметь шанс на успех - мы готовы действовать

- сказал Рубио.

Он добавил, что сейчас никаких подобных переговоров не ведется, но надеется, что ситуация изменится, так как эта война может завершиться исключительно дипломатическим путем.

Она не закончится военной победой той или иной стороны - по крайней мере, в классическом понимании этого понятия. Поэтому все равно придется договариваться. И если мы можем помочь этому процессу, Президент искренне заинтересован в таком участии. Знаете, за последние несколько месяцев мы чувствовали, что прогресса практически нет. Однако динамика может измениться, и если это произойдет, мы готовы взять на себя любую конструктивную роль

- добавил Рубио.

По его словам, в мире сейчас нет никого, кто мог бы с этим справиться, поэтому США "с радостью возьмут это на себя, если появится возможность для конструктивного и результативного диалога".

В то же время мы не заинтересованы в том, чтобы становиться частью бесконечного круговорота встреч, которые ни к чему не ведут

- заявил госсекретарь США.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирные переговоры с россией и Украиной пока что "к сожалению, не были продуктивными", но США "готовы продолжать играть эту роль".

Павел Башинский

