Зеленский с супругой показали фото в вышиванках
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поделился фото, где он вместе с первой леди Еленой Зеленской в вышиванках, поздравляя с Днем вышиванки, пишет УНН.
Веками нас очаровывал ее узор, но теперь наша очередь творить его самим – своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом. Украинцы ежедневно вышивают ее собственноручно, защищая то, что родное. Восстанавливая разрушенное. Залечивая раны. Обучая детей и когда учатся сами. Мы сохраняем память и строим будущее. С Днем вышиванки, Украина! С судьбой, которую вышиваем независимо!
На фото он одет в рубашку-вышиванку черного цвета с вышитым серыми нитками узором. Его жена - в вышиванке белого цвета с вышитым узором синими нитками.
