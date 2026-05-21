Трамп анонсировал переговоры с президентом Тайваня об оружии на $14 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что готовится к разговору с президентом Тайваня Лаем Циндэ в рамках процесса принятия решения об одобрении продажи оружия самоуправляемому острову на сумму 14 миллиардов долларов. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Отмечается, что комментарии Трампа могут обострить отношения между Белым домом и Пекином, над укреплением которых глава Белого дома настойчиво работал во время визита в Китай на прошлой неделе.

Я поговорю с ним (президентом Тайваня Лаем Циндэ - ред.). Я разговариваю со всеми. Мы хорошо контролируем эту ситуацию. ... Мы будем работать над этим, над проблемой Тайваня – ответил Трамп на вопрос, планирует ли он связаться с Лаем перед принятием решения по продаже оружия.

Издание указывает, что прямое общение между лидерами США и Тайваня почти не происходило с 1979 года, и любой шаг Трампа поговорить с Лаем разозлит Пекин, который претендует на Тайвань как на китайскую территорию.

При этом лидер Китая Си Цзиньпин стремился сделать Тайвань ключевой частью своего двухдневного саммита с Трампом в Пекине на прошлой неделе, подчеркнув, что "тайваньский вопрос" является важнейшим в китайско-американских отношениях.

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку во вторник заявил, что "осторожно оптимистично" настроен в отношении продажи вооружений из США, после того как президент Дональд Трамп сказал, что все еще рассматривает, продолжать ли новые поставки вооружений для острова, который Китай считает своим.

