Удобрения в обмен на безопасность - стоит ли Украине поверить лукашенко и согласиться ослабить санкции

США пытаются через вопрос белорусских удобрений ослабить влияние россии на беларусь и стимулировать александра лукашенко к более самостоятельной политике. В то же время для Украины уступки в этом вопросе могут создать дополнительные риски, ведь режим в минске остается соучастником российской агрессии. Такое мнение в комментарии УНН высказал экс-спикер НАК "Нафтогаз Украины" во Львовской области Виктор Гальчинский.

Детали

После публикации Bloomberg о том, что США якобы давят на Украину с требованием содействовать смягчению санкций в отношении белорусских удобрений, тема снова оказалась в центре внимания. Речь идет прежде всего о калийных удобрениях, которые были одним из ключевых источников валютной выручки для режима лукашенко до санкций ЕС.

По мнению Гальчинского, в этой истории значительно больше политики, чем экономики.

Здесь больше не экономические, а скорее политические причины. И этот вопрос касается Беларуси. То есть политика традиционная еще с давних времен – "разделяй и властвуй". Для того чтобы сейчас дополнительно ослабить россию, администрация Трампа или в целом администрация США решила таким образом заинтересовать белорусского диктатора александра лукашенко в том, чтобы он больше проявлял свою политику многовекторности и был более самостоятельным по сравнению с российской федерацией - объяснил эксперт.

Он напомнил, что санкции против белорусского калия ударили не только по экономике беларуси, но и фактически еще больше привязали ее к россии.

Когда санкции, в частности против калия, были внедрены, они не столько наказали беларусь, которая и так очень сильно зависима экономически от россии, сколько углубили эту зависимость. Сейчас, учитывая проявления якобы многовекторности, которые демонстрирует лукашенко, Соединенные Штаты пытаются дать ему определенное экономическое пространство - отметил Гальчинский.

По его словам, определенные сигналы навстречу Западу минск уже демонстрирует - от контактов с американской администрацией до освобождения отдельных политзаключенных.

Уступок много. Но вопрос в том, сработает ли это. Да, в определенной степени сработает. Но даст ли это лукашенко возможность быть независимым? Наверное, нет - сказал он.

Согласится ли ЕС на смягчение санкций

Эксперт сомневается, что даже в случае политического давления Европейский Союз быстро согласится на снятие ограничений. По его словам, проблема заключается не только в санкциях, но и в логистике белорусского экспорта.

Реализовать полное освобождение от санкций Беларусь не может, потому что у нее есть только три пути для экспорта удобрений. Первый - через порты российской федерации, которые россия будет регулировать так, как ей выгодно. Второй и третий - это Польша и Литва, а это страны Европейского Союза, которые поддерживают санкции против беларуси как соучастника агрессии - объяснил Гальчинский.

В то же время он считает, что давление США именно на Украину выглядит логичным с точки зрения международной политики.

У нас уже были прецеденты. Кто будет вводить санкции против врагов Украины, если первой санкции не будет вводить сама Украина? Поэтому действия администрации США здесь абсолютно логичны. Мол, давайте мы сейчас вас убедим, а вы уже потом попробуете убедить Европу - отметил эксперт.

Впрочем, по его мнению, Украина вряд ли пойдет на такие уступки в ближайшее время.

Думаю, что, несмотря на давление, Украина в ближайшее время на эти уступки не пойдет - подчеркнул он.

Лукашенко балансирует, но риски для Украины остаются

Гальчинский обратил внимание на противоречивую политику минска. С одной стороны лукашенко пытается улучшить отношения с Западом, а с другой - продолжает действия, которые создают военные риски для Украины.

С одной стороны лукашенко пытается наладить хорошие отношения с Западом и получить возможность зарабатывать валютную выручку. А с другой стороны делает абсолютно противоположные вещи - закрытие лесных массивов на границе с Польшей и Украиной, развитие дорожной и военной инфраструктуры возле украинской границы - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас на территории беларуси нет ударной группировки, однако это не означает, что ситуация не может быстро измениться.

Это не означает, что завтра или послезавтра ее не будет. Есть история с сопровождением дронов, есть ретрансляционная инфраструктура, которая дает возможность россии использовать эфир. Если мы сейчас поддадимся на это, то будем выращивать второго агрессора - предупредил Гальчинский.

По его мнению, любые экономические уступки минску сейчас будут выглядеть как слабость Украины.

Украина сейчас не в той позиции, чтобы идти на подобные компромиссы даже с США - подчеркнул он.

Может ли транзит удобрений стать гарантией безопасности

Комментируя возможность разрешения транзита белорусских удобрений через Украину в обмен на снижение военных рисков со стороны беларуси, Гальчинский назвал такой сценарий теоретически возможным, но нереалистичным в нынешних условиях.

Это очень хорошая мечта. И я больше скажу - она может быть абсолютно реальной. Украина и беларусь даже могут вернуться к экономическому сотрудничеству. Но есть одно "но" - это александр григорьевич лукашенко - заявил эксперт.

Он объяснил, что ключевая проблема заключается в том, кто станет бенефициаром средств от такого транзита.

В беларуси нет крупного частного бизнеса в этой сфере. Ключевые предприятия, связанные с удобрениями, – государственные. А это значит, что бенефициаром валютной выручки будет режим лукашенко - сказал Гальчинский.

По его мнению, доверять лукашенко Украина сейчас не может.

Мы не можем полностью доверять александру григорьевичу. Та фантастическая история, которую мы с вами смоделировали, могла бы быть реальной только после смены власти в беларуси - отметил он.

Роль белорусских удобрений на мировом рынке

Гальчинский считает, что белорусские удобрения важны для глобального рынка, но не являются критическими.

беларусь никогда не была монополистом. Выход на рынок белорусских удобрений поможет немного увеличить предложение и немного снизить цены. Но опыт санкций показал, что эта продукция не является критической для мирового рынка - сказал эксперт.

Он сравнил ситуацию с рынком нефти, где влияние санкций значительно сильнее.

Это не ситуация с нефтью, где любая нестабильность мгновенно влияет на мировые цены. Здесь эффект значительно меньше - объяснил он.

Может ли Украина вернуться на рынок удобрений

По словам Гальчинского, Украина раньше была серьезным игроком на рынке удобрений, однако из-за стоимости газа производство стало экономически невыгодным.

Украина точно производила удобрения. Но это чрезвычайно ресурсоемкий и газоемкий процесс. Украина была серьезным игроком тогда, когда имела доступ к дешевому газу - сказал он.

После роста цен на энергоносители производство существенно сократилось.

Как только цена газа сравнялась с рыночной, производство стало невыгодным и начало сворачиваться - объяснил эксперт.

В то же время он не исключает, что в будущем Украина сможет вернуться на этот рынок.

Если Украина будет иметь собственные ресурсы, разработает месторождения или будет иметь доступ к конкурентному газу, тогда шанс на восстановление производства удобрений будет - подытожил Гальчинский.

"лукашенко боится потерять власть" - политолог оценил шансы вступления Беларуси в войну против Украины