Избавиться от тени прошлого: как профсоюзы становятся инструментом защиты достоинства работников

Киев • УНН

 • 2530 просмотра

За год ФПУ восстановила диалог с властью и добилась роста зарплат. Организация вернула Дом профсоюзов в Киеве.

Избавиться от тени прошлого: как профсоюзы становятся инструментом защиты достоинства работников

Недавно Правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады Украины проект нового Трудового кодекса. Этот документ вызвал неоднозначную реакцию как у экспертов, так и в обществе в целом из-за норм, значительно сужающих права наемных работников. Но появилась информация о продолжении трехсторонних консультаций при поддержке Международной организации труда в работе над проектом кодекса. Это стало возможным в том числе и благодаря усилиям Федерации профсоюзов Украины, которая едва ли не впервые за многие годы действительно выступила в защиту трудовых прав. Почему это стало возможным — разбирался УНН

Переломный год для Федерации профсоюзов 

Год назад во главе ФПУ стал Сергей Бызов, возглавлявший Всеукраинский профсоюз защитников Украины, спортсменов и работников сфер. 

Должность руководителя ФПУ Бызов занял в момент, когда организация переживала системный кризис: арестованное имущество, замороженный диалог с властью, подорванный авторитет. Организация ассоциировалась с персоналиями, глубоко увязшими в коррупции, и с почти полной пассивностью. Она была тенью советского прошлого. 

Еще год назад Федерация профсоюзов Украины фактически была изолирована от коммуникации с правительством и парламентом, а инструменты влияния на социально-экономическую политику страны — заблокированы.  

Как рассказал Сергей Бызов в одном из  интервью, ситуация начала меняться после обновления руководства ФПУ и определения четкой стратегии, имеющей целью вернуть профсоюзам голос и реальное влияние на решения, которые непосредственно касаются работников и условий их труда.

Ключевым инструментом восстановления влияния стал запуск полноценного социального диалога в трехстороннем формате: между государством, работодателями и работниками. Именно этот механизм позволяет обсуждать проблемы и быстро конвертировать их в решения. 

Такой формат работы, пусть и не сразу, но начал приносить свои плоды. 

Год в фактах 

Благодаря инициативе ФПУ была изменена статья 11 Закона о трудовых отношениях в условиях военного положения: теперь работодатель не может в одностороннем порядке приостановить коллективный договор. А оклады госслужащих Пенсионного фонда и зарплаты работников социальной сферы выросли в 2,5 раза — прямой результат обращений Федерации.

Впервые за долгое время у ФПУ появились свои представители в парламенте — ими стали нардепы Юлия Гришина, Егор Чернев и Андрей Клочко. Это позволяет профсоюзам вернуться в законотворческий процесс и отстаивать свою позицию. 

Примером системной работы стало и продолжение обсуждения проекта Трудового кодекса. ФПУ не согласна со многими заложенными в документ нормами. Эти "красные линии" четко артикулировал Сергей Бызов: По его словам, нынешняя редакция законопроекта лишь частично учитывает позицию профсоюзов, что является критическим, учитывая роль трудовых отношений в период послевоенного восстановления. В то же время он подчеркнул, что ФПУ категорически выступает против внедрения нормы о локауте, которая позволяет работодателю прекращать работу предприятия в ответ на забастовку работников. По его мнению, такая норма создает риски для трудовых коллективов, которые и без того сейчас работают в условиях низких зарплат и высокой нагрузки.

Отдельно Сергей Бызов обратил внимание на проблему задолженности по выплате заработной платы, приведя пример предприятий, где работники годами не получают денег, в частности Одесский припортовый завод. Он подчеркнул, что профсоюзы настаивают на эффективных механизмах защиты работников в таких ситуациях.

Также глава ФПУ раскритиковал инициативы по ограничению влияния профсоюзов на управленческие решения предприятий, в частности лишение права выражать недоверие руководителям. По его словам, это может привести к злоупотреблениям и ухудшению ситуации в трудовых коллективах.

ФПУ передала свою позицию Правительству и парламенту. 

Возвращение ФПУ домой 

На днях по решению Печерского районного суда Киева Федерация профсоюзов сможет вернуться в Дом профсоюзов на Майдане независимости в Киеве. Суд также отменил решение о передаче здания в АРМА. Несмотря на то, что здание все еще остается частично арестованным в рамках уголовного производства, в котором расследуются коррупционные действия предыдущего руководства ФПУ, — Федерация после улаживания некоторых формальных процедур сможет вернуться домой. 

Это возвращение домой. Ты возвращаешься домой, когда ты был долгое время в изгнании, когда твои вещи, твои кабинеты, все было запечатано, когда твоих коллег, членов профсоюзов под автоматами выводили из их кабинетов, когда ты выходил на Майдан с военными, чтобы отстоять свои права. Это долгое время борьбы и лишений. Сегодняшнее решение возвращает нас домой 

— сказал Сергей Бызов, комментируя решение суда. 

Он назвал это знаменательным событием. Но это не стало бы возможным, если бы ФПУ не начала обретать субъектность. 

Кроме того, 21 апреля 2026 года апелляционный хозяйственный суд вернул профсоюзам здание во Львове. Восстановлено право пользования 12 санаторными объектами Укрпрофздравницы. 

Забота о военных 

Владелец ветеранских финансовых сервисов FinStream и Cronvest, военный, ветеран, предприниматель Сергей Позняк на днях озвучил цифры: более 43 тысяч военных прошли реабилитацию в профсоюзных санаториях с 2014 года. Более 40 тысяч защитников и членов их семей получили психологическую поддержку. 

Для кого-то это статистика. Для меня — это люди. Люди после ранений, после контузий, после операций, после потерь 

— заявил Позняк.

После войны миллионы людей будут возвращаться в трудовые коллективы. Кто-то будет искать новую профессию. Кто-то после ранения не сможет делать то, что делал раньше. У кого-то будет ПТСР и он будет нуждаться в адекватном поведении работодателя. Говорит об этом и Сергей Бызов. 

Я убежден в том, что реабилитация военных и поддержка их семей должны оставаться безусловным приоритетом государства. Профсоюзы в дальнейшем будут работать над тем, чтобы программы реабилитации расширялись и были доступны каждому военному и семье, которая в этом нуждается. Это наш долг перед теми, кто защищает страну. И мы будем его выполнять 

— написал в Facebook глава ФПУ Бызов. 

Восстановление широкого социального диалога 

18 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил действующего главу Федерации профсоюзов Украины Сергея Бызова руководителем Национального трехстороннего социально-экономического совета — высшего органа социального диалога, где за одним столом сидят Правительство, бизнес, работодатели и профсоюзы. Эта площадка не работала 9 лет — теперь же страна получит шанс на восстановление эффективного социального диалога.

Сергей Бызов отметил, что это решение Главы государства призвано усилить диалог между государством, работодателями и профсоюзами.

"Это ответственная миссия – обеспечить настоящий диалог между государством, работодателями и профсоюзами в то время, когда Украина нуждается в единстве и справедливых решениях", – написал он на своей странице в Facebook.

Все это далеко не полный перечень изменений, которые претерпела ФПУ и в целом профсоюзное движение за последний год. Важно не сбавлять темп. 

"Профсоюзы либо станут инструментом достоинства, либо окончательно потеряют исторический смысл. Третьего не будет", — считает Сергей Позняк. 

Лилия Подоляк

ОбществоПолитикапубликации
Сергей Бызов