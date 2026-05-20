Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит россию, заявил посланник главы кремля владимира путина кирилл дмитриев, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Посланник Трампа Стив Уиткофф посетит россию "в ближайшее время", о чем корреспондент кремлевского пула процитировал слова специального посланника путина кирилла дмитриева, сказанные в среду в Китае.

Уиткофф был ведущим переговорщиком на переговорах по войне с Ираном, а также в до сих пор безуспешных попытках договориться о прекращении четырехлетней войны россии в Украине.

