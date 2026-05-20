Связи с рф токсичны, поэтому от них открещиваются: ЦПД - о попытках рф присвоить победу Болгарии на Евровидении
Киев • УНН
киркоров приписал себе победу Болгарии на Евровидении-2026, но страна опровергла его участие. лавров в то же время назвал конкурс сатанизмом.
российская пропагандистская машина никак не может определиться: то ли это "великая россия" в лице филиппа киркорова обеспечила Болгарии победу на "Евровидении-2026", то ли сам конкурс — это "откровенный сатанизм", недостойный "духовной" россии, как утверждает глава мид рф сергей лавров. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что началось все с того, что подсанкционный певец филипп киркоров пафосно объявил: победа болгарской певицы Дары — это заслуга его команды, которая помогала с организацией номера. Z-паблики мгновенно подхватили тезис о "величии российской музыкальной экспертизы".
Однако официальная Болгария и продюсер певицы быстро "приземлили" российские фантазии, заявив, что не знают, кто такой киркоров и каким боком он относится к этой победе
Указывается, что россия отчаянно стремится быть причастной к мировым событиям и иметь хоть какую-то значимость, но на самом деле находится в глубокой изоляции.
"Страна-террорист пытается играть в "культурную дипломатию", но каждый раз получает болезненную пощечину от цивилизованного мира — связи с рф токсичны, поэтому от них открещиваются мгновенно. И причина здесь не в выдуманной кремлем "русофобии", а в том, что путин, ведя захватническую войну против Украины и угрожая всей Европе, окончательно превратил россию в государство-изгой", — резюмируют в ЦПД.
Напомним
Победа Болгарии на "Евровидении" вызвала много вопросов из-за связей автора песни Димитриса Контопулоса с российским шоу-бизнесом. После финала песенного конкурса в соцсетях обратили внимание на его многолетнее сотрудничество с российским певцом филиппом киркоровым и участие в подготовке российских конкурсантов к "Евровидению" в предыдущие годы.
