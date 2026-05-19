Зеленский анонсировал новую комплексную экономическую стратегию Украины
Киев • УНН
В Украине разработают новую экономическую стратегию для роста и создания рабочих мест. В июне в Гданьске пройдет конференция по вопросам восстановления Украины.
Международная консультативная группа по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины работает, и работает активно. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.
Детали
По его словам, во вторник он вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, членами правительства и командой Офиса главы государства обсудили "две важные вещи".
Первое – будет подготовлена комплексная экономическая стратегия. Нужны именно такие шаги, которые дадут Украине больше экономического роста и позволят создать больше возможностей для того, чтобы наши люди оставались в нашей стране и создавали рабочие места в Украине. Второе – это подготовка к конференции в Гданьске по вопросам восстановления Украины
Он уточнил, что конференция запланирована уже на июнь, "и нужно, чтобы у нас были сильные результаты в интересах устойчивости Украины и быстрого восстановления".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником по вопросам восстановления Украины и привлечения инвестиций Оксаной Маркаровой. В ходе встречи была скоординирована работа по важным секторам экономики, которые могут стать настоящими драйверами экономического роста для Украины.
