Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Зеленский анонсировал новую комплексную экономическую стратегию Украины

Киев • УНН

 • 642 просмотра

В Украине разработают новую экономическую стратегию для роста и создания рабочих мест. В июне в Гданьске пройдет конференция по вопросам восстановления Украины.

Международная консультативная группа по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины работает, и работает активно. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

Детали

По его словам, во вторник он вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, членами правительства и командой Офиса главы государства обсудили "две важные вещи".

Первое – будет подготовлена комплексная экономическая стратегия. Нужны именно такие шаги, которые дадут Украине больше экономического роста и позволят создать больше возможностей для того, чтобы наши люди оставались в нашей стране и создавали рабочие места в Украине. Второе – это подготовка к конференции в Гданьске по вопросам восстановления Украины

- рассказал Зеленский.

Он уточнил, что конференция запланирована уже на июнь, "и нужно, чтобы у нас были сильные результаты в интересах устойчивости Украины и быстрого восстановления".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником по вопросам восстановления Украины и привлечения инвестиций Оксаной Маркаровой. В ходе встречи была скоординирована работа по важным секторам экономики, которые могут стать настоящими драйверами экономического роста для Украины.

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Кабинет Министров Украины
Гданьск
Владимир Зеленский
Украина