Новости Бизнеса

Популярные
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме
ЕС нуждается в Украине для укрепления своей стратегической автономии: в комитетах Рады презентовали исследование
Украина может потерять до 4 млрд евро ежегодно, если ЕС не продлит преференциальную торговлю
Полезные свойства фисташек и рекомендации по их выбору
Качество воздуха в офисе: роль кондиционеров в создании здорового микроклимата
Украинский девелопер DIM и владелец бизнес-центра "Парус" и гостиницы "Украина" Максим Криппа объявили о партнерстве
МХП присоединилась к поддержке сборной Украины на "Іграх Нескорених 2025" в Канаде
Как улучшить интимную жизнь и достичь сексуальной гармонии
Как подготовить автомобиль к весне
В Киеве состоялся Mind Export Summit 2025 - два дня о выходе бизнеса за границу
Инвестиции ПУМБ в устойчивое развитие в 2024 году достигли 341 млн грн
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать
Компания МХП уплатила 7,6 млрд грн налогов в 2024 году
Trustee Plus готовит прорывное обновление и откроет новую эпоху в цифровых финансах
FAST и Favbet Foundation: национальный проект первой помощи для спортивного комьюнити
ГеройСаг и ЕѴА собирают на армию мотоциклов для ВСУ
Масло 5w30: идеальный выбор для вашего двигателя
МХП первой в Украине получила международный сертификат в сфере безопасности дорожного движения
Дебетовая карта - ключ к удобному управлению финансами
Незабываемый подарок для любимой девушки на День Святого Валентина
Откройте новые горизонты вашего бизнеса - на Mind Export Summit 2025
Аграрный "Давос": компания МХП представила Украину на международной выставке Grüne Woche в Берлине
"Час діяти, Нестримні": в Ивано-Франковской области открыли адаптивный спортзал для ветеранов и людей с инвалидностью
В Винницкой области волонтеры изготовили и передали военным сто буржуек
Верховный суд США вероятнее всего поддержит запрет TikTok: подробности
FAVBET уплатил 5,7 млрд грн налогов в госбюджет в 2024 году
До 1 млн грн: УКФ и БФ "МХП-Громаді" запускают конкурс грантов на культурные проекты для общин
В Украине при поддержке программы "МХП Поруч" создают новый современный протезно-реабилитационный центр
Цукерберг хочет вернуть свободу слова в Facebook и Instagram: что изменится
Как защитить домашнего питомца от блох
Apple приближается к рекордной капитализации в 4 трлн долларов: что происходит
Украинские вина и их роль в формировании мировых кулинарных традиций
ЕС нуждается в Украине для укрепления своей стратегической автономии: в комитетах Рады презентовали исследование
Исследование выявило три сферы, где Украина может усилить стратегическую автономию ЕС: критические материалы, промышленность и продовольствие. Интеграция Украины может удвоить ее ВВП за 10 лет и создать 815 тысяч рабочих мест.
Украина может потерять до 4 млрд евро ежегодно, если ЕС не продлит преференциальную торговлю
ЕС может не продлить торговые преференции для Украины после 6 июня 2025 года. Это может привести к ежегодным потерям украинской экономики в размере 3,5-4 млрд евро и возвращению к старой системе квот и пошлин.
Полезные свойства фисташек и рекомендации по их выбору
Детальный обзор полезных свойств фисташек, их влияния на здоровье и правил выбора качественного продукта. Рекомендации по правильному хранению фисташек для сохранения их питательных свойств.
Качество воздуха в офисе: роль кондиционеров в создании здорового микроклимата
Эксперты рассказали о критериях выбора климатической техники для офисных помещений. Инверторные кондиционеры способны снизить энергопотребление на 40% и создать оптимальный микроклимат для продуктивной работы.
Украинский девелопер DIM и владелец бизнес-центра "Парус" и гостиницы "Украина" Максим Криппа объявили о партнерстве
Владелец БЦ «Парус» и гостиницы «Украина» Максим Криппа инвестирует в жилищное строительство через партнерство с DIM. Соглашение обеспечит завершение текущих проектов и начало новых масштабных строек.
МХП присоединилась к поддержке сборной Украины на "Іграх Нескорених 2025" в Канаде
Украинская сборная завоевала 32 медали на «Іграх Нескорених 2025» в Канаде. МХП и фонд «МХП-Громаді» присоединились к поддержке команды в рамках программы реинтеграции ветеранов.
Как улучшить интимную жизнь и достичь сексуальной гармонии
Обзор способов достижения сексуальной гармонии в отношениях и роль интимных товаров. Советы по улучшению эмоциональной близости и экспериментов в паре с помощью секс-шопов.
Как подготовить автомобиль к весне
Комплексное руководство по подготовке автомобиля к весеннему сезону, включая замену шин, проверку всех систем и обслуживание кузова. Советы по диагностике и обслуживанию основных узлов машины после зимней эксплуатации.
В Киеве состоялся Mind Export Summit 2025 - два дня о выходе бизнеса за границу
Участники Mind Export Summit 2025 обсудили экспортные возможности и приняли участие в бизнес-симуляции «Глобальная экспансия».
Инвестиции ПУМБ в устойчивое развитие в 2024 году достигли 341 млн грн
ПУМБ направил 341 млн грн на социальные проекты в 2024 году. 146 млн грн пошло на поддержку ВСУ, остальные - на помощь раненым, образование и инклюзивные проекты.
Компания МХП уплатила 7,6 млрд грн налогов в 2024 году
Компания МХП перечислила 7,6 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней в 2024 году. За три года, включая период полномасштабного вторжения, сумма налоговых отчислений составила 18,2 млрд грн.
Trustee Plus готовит прорывное обновление и откроет новую эпоху в цифровых финансах
5 марта 2025 года Trustee Plus представит обновленную версию криптокошелька с революционным функционалом. Компания уже запустила тестирование с фокус-группой и создала специальный веб-ресурс для будущего релиза.
FAST и Favbet Foundation: национальный проект первой помощи для спортивного комьюнити
Украинские спортсмены учатся спасать жизни: Новый проект от FAST и Favbet Foundation.
ГеройСаг и ЕѴА собирают на армию мотоциклов для ВСУ
Благотворительный проект ГеройСаг совместно с сетью EVA начинают сбор средств на 50 внедорожных мотоциклов Sihao для ВСУ. Техника нужна военным для боевых и разведывательных задач из-за ее маневренности и экономичности.
Масло 5w30: идеальный выбор для вашего двигателя
Моторное масло 5w30 обеспечивает оптимальную защиту двигателя при температурах от -30°C до высоких. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей, гарантируя экономию топлива и долговечность работы.
МХП первой в Украине получила международный сертификат в сфере безопасности дорожного движения
МХП первой в Украине получила международный сертификат в сфере безопасности дорожного движения.
Дебетовая карта - ключ к удобному управлению финансами
ПУМБ предлагает дебетовую карту с бесплатным обслуживанием и отсутствием комиссий за основные операции.
Незабываемый подарок для любимой девушки на День Святого Валентина
Обзор оригинальных идей для подарков на День Святого Валентина - от персонализированных сюрпризов до эмоциональных впечатлений. Практические советы по выбору подарка для любимой девушки с учетом ее интересов и бюджета.
Откройте новые горизонты вашего бизнеса - на Mind Export Summit 2025
13-14 февраля 2025 года в Украине состоится крупнейшая конференция для предпринимателей о выходе на зарубежные рынки. На Mind Export Summit 2025 обсудят стратегии экспорта, грантовые возможности и поделятся практическим опытом.
Аграрный "Давос": компания МХП представила Украину на международной выставке Grüne Woche в Берлине
Компания МХП представила Украину на международной выставке Grüne Woche в Берлине.
"Час діяти, Нестримні": в Ивано-Франковской области открыли адаптивный спортзал для ветеранов и людей с инвалидностью
В Коломые в Ивано-Франковской области открыли адаптивный спортзал для ветеранов и людей с инвалидностью.
В Винницкой области волонтеры изготовили и передали военным сто буржуек
В Винницкой области волонтеры изготовили и передали военным сто буржуек.
Верховный суд США вероятнее всего поддержит запрет TikTok: подробности
Большинство судей Верховного суда США склоняются к поддержке закона о запрете TikTok из-за связей с Китаем. Запрет может вступить в силу с 19 января 2025 года, если ByteDance не продаст приложение.
FAVBET уплатил 5,7 млрд грн налогов в госбюджет в 2024 году
В 2024 году FAVBET удвоил налоговые платежи в госбюджет Украины, уплатив 5,7 млрд грн. Компания также стала меценатом проекта по противодействию игровой зависимости и продолжает поддерживать ВСУ.
До 1 млн грн: УКФ и БФ "МХП-Громаді" запускают конкурс грантов на культурные проекты для общин
Стартовал грантовый конкурс "Культура у фокусі громад" с бюджетом 10 млн грн для развития культурных инициатив за пределами областных центров. Проекты могут получить от 500 тыс. до 1 млн грн на реализацию культурных инициатив.
В Украине при поддержке программы "МХП Поруч" создают новый современный протезно-реабилитационный центр
В Украине при поддержке программы "МХП Поруч" создают новый современный протезно-реабилитационный центр.
Цукерберг хочет вернуть свободу слова в Facebook и Instagram: что изменится
Марк Цукерберг анонсировал масштабные изменения в модерации контента на платформах Meta. Компания отказывается от услуг фактчекеров и внедряет систему "заметки сообщества" для расширения свободы слова.
Как защитить домашнего питомца от блох
Обзор эффективных средств защиты кошек от блох, включая капли, ошейники, таблетки и спреи. Рекомендации по выбору препаратов и профилактических мероприятий для обеспечения здоровья домашних любимцев.
Apple приближается к рекордной капитализации в 4 трлн долларов: что происходит
Акции Apple выросли на 16% с ноября, добавив $500 млрд к рыночной стоимости компании. Рост связывают с энтузиазмом в отношении ИИ и ожиданиями нового "суперцикла" iPhone.
Украинские вина и их роль в формировании мировых кулинарных традиций
Украинские вина стремительно интегрируются в мировую гастрономическую культуру благодаря высокому качеству и натуральности. Продукция экспортируется во многие страны и появляется в меню известных международных ресторанов.