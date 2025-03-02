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Цукерберг хочет вернуть свободу слова в Facebook и Instagram: что изменится

Марк Цукерберг анонсировал масштабные изменения в модерации контента на платформах Meta. Компания отказывается от услуг фактчекеров и внедряет систему "заметки сообщества" для расширения свободы слова.

политика • 7 января, 21:45 • 40464 просмотра
Как защитить домашнего питомца от блох

Как защитить домашнего питомца от блох

Обзор эффективных средств защиты кошек от блох, включая капли, ошейники, таблетки и спреи. Рекомендации по выбору препаратов и профилактических мероприятий для обеспечения здоровья домашних любимцев.

Новости Бизнеса • 6 января, 15:42 • 34233 просмотра
Apple приближается к рекордной капитализации в 4 трлн долларов: что происходит

Apple приближается к рекордной капитализации в 4 трлн долларов: что происходит

Акции Apple выросли на 16% с ноября, добавив $500 млрд к рыночной стоимости компании. Рост связывают с энтузиазмом в отношении ИИ и ожиданиями нового "суперцикла" iPhone.

Общество • 27 декабря, 01:02 • 68452 просмотра
Украинские вина и их роль в формировании мировых кулинарных традиций

Украинские вина и их роль в формировании мировых кулинарных традиций

Украинские вина стремительно интегрируются в мировую гастрономическую культуру благодаря высокому качеству и натуральности. Продукция экспортируется во многие страны и появляется в меню известных международных ресторанов.

Новости Бизнеса • 26 декабря, 17:43 • 66240 просмотра