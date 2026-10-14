Киевстар и фонд Стерненко собирают 100 млн грн на перехватчики реактивных «Шахедов»

Национальный оператор цифровых коммуникаций совместно с БФ «Сообщество Стерненко» запускает сбор «Операция Перехват», цель которого — собрать 100 млн грн на новейшие средства противодействия реактивным «Шахедам» и усилить защиту украинских городов. Киевстар направляет 20 млн грн на поддержку инициативы и призывает украинцев присоединяться к сбору, чтобы обеспечить военных необходимыми средствами противодействия современным воздушным угрозам.

Защита украинского неба сегодня — это прежде всего сохранение жизней людей. Именно поэтому Киевстар присоединяется к операции «Перехват» и выделяет 20 миллионов гривен на этот сбор. Важно объединять усилия бизнеса, волонтёров и каждого, кто может поддержать эту инициативу, чтобы как можно скорее обеспечить военных эффективными технологическими решениями прокомментировал CEO Киевстар Александр Комаров.

Развитие средств противодействия воздушным угрозам требует постоянного технологического поиска и быстрого масштабирования эффективных решений. Поэтому большую часть собранных средств направят на закупку дронов-перехватчиков, которые уже доказали свою эффективность. Ещё часть средств Фонд направит на поддержку новых решений.

Реактивные «Шахеды» — это серьёзный вызов для нашей ПВО, который требует новых, усовершенствованных решений. Сейчас уже существует эффективная технология перехвата. Теперь наша задача — помочь её масштабировать. Кроме того, часть средств из сбора мы направим на испытания ряда перспективных разработок. Это позволит расширить арсенал изделий, способных эффективно уничтожать реактивные цели отметил основатель благотворительного фонда «Сообщество Стерненко» Сергей Стерненко.

Для Киевстар поддержка защиты украинского неба является продолжением системной помощи ВСУ и поддержки Украины. Компания инвестирует не только в восстановление и устойчивость собственной инфраструктуры, но и поддерживает инициативы, которые помогают стране. Так, с начала нового этапа российской военной агрессии Киевстар внедрил комплекс мер для поддержки общества и абонентов на общую сумму более 5,6 млрд гривен.

Сейчас Киевстар призывает украинцев присоединяться к «Операции Перехват» — поддержать сбор донатом и распространить информацию о нём.

Справка о Киевстар

ЧАО «Киевстар» — ведущий оператор электронных коммуникаций Украины, который по состоянию на 30 июня 2026 года обслуживал около 21,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,3 млн абонентов фиксированной связи. Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, облачных решений, сервисов для киберзащиты, цифрового телевидения и т. д. ЧАО «Киевстар» полностью принадлежит Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акции которой торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq.

Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние три года направила более 5,6 млрд грн на поддержку Сил обороны, абонентов и реализацию социальных проектов. ЧАО «Киевстар» работает в Украине уже 28 лет и признана крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.