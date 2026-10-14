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Київстар і фонд Стерненка збирають 100 млн грн на перехоплювачі реактивних «Шахедів»

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Київстар виділив 20 млн грн на збір для протидії реактивним «Шахедам». Мета ініціативи — закупити дрони-перехоплювачі та підтримати розробки.

Київстар і фонд Стерненка збирають 100 млн грн на перехоплювачі реактивних «Шахедів»

Національний оператор цифрових комунікацій спільно з БФ "Спільнота Стерненка" запускає збір "Операція Перехоплення", мета якого — зібрати 100 млн грн на новітні засоби протидії реактивним "Шахедам" та посилити захист українських міст. Київстар спрямовує 20 млн грн на підтримку ініціативи та закликає українців долучатися до збору, щоб забезпечити військових необхідними засобами протидії сучасним повітряним загрозам.

 Захист українського неба сьогодні — це передусім про збереження життя людей. Саме тому Київстар долучається до операції "Перехоплення" та виділяє 20 мільйонів гривень на цей збір. Важливо об’єднувати зусилля бізнесу, волонтерів і кожного, хто може підтримати цю ініціативу, щоб якомога швидше забезпечити військових ефективними технологічними рішеннями

  прокоментував СЕО Київстар Олександр Комаров.

Розвиток засобів протидії повітряним загрозам потребує постійного технологічного пошуку та швидкого масштабування ефективних рішень. Тому, більшу частину зібраних коштів спрямують на закупівлю дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність. Ще частину коштів Фонд спрямує на підтримку нових рішень.

 Реактивні шахеди — це серйозний виклик для нашої ППО, який вимагає нових, вдосконалених рішень. Наразі вже є ефективна технологія перехоплення. Тепер наше завдання — допомогти її масштабувати. Крім цього, частину коштів зі збору ми спрямуємо на випробування низки перспективних розробок. Це дозволить розширити арсенал виробів, здатних ефективно знищувати реактивні цілі

 зазначив засновник благодійного фонду «Спільнота Стерненка» Сергій Стерненко.

Для Київстар підтримка захисту українського неба є продовженням системної допомоги ЗСУ та підтримки України. Компанія інвестує не лише у відновлення та стійкість власної інфраструктури, а й підтримує ініціативи, які допомагають країні. Так, від початку нового етапу російської військової агресії Київстар запровадив комплекс заходів для підтримки суспільства та абонентів на загальну суму понад 5,6 млрд гривень. 

Наразі Київстар закликає українців долучатися до "Операції Перехоплення" — підтримати збір донатом та поширити інформацію про нього.

Довідка про Київстар

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 червня 2026 року обслуговував близько 21,8 млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв’язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 5,6 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

 

Юлія Мельник

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