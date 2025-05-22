Лисак Сергій Петрович

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22 травня, 14:58
• 25880 перегляди
Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
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22 травня, 14:45
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22 травня, 12:56
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22 травня, 12:16
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22 травня, 09:24
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21 травня, 09:43
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21 травня, 09:21
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