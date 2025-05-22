Лисак Сергій Петрович

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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
22 травня, 14:58 • 25880 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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