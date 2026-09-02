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Техніка

росія атакувала енергетику: найскладніше на Одещині, велика частина без світла

Київ • УНН

 • 1492 перегляди

росія вдарила по енергетичній інфраструктурі України. Найскладніша ситуація виникла на Одещині.

росія атакувала енергетику: найскладніше на Одещині, велика частина без світла

росія атакувала енергетику в Україні у ніч на 2 вересня. Найскладніша ситуація в Одеській області, де без електрики велика частина споживачів. Знеструмлення є у ще чотирьох областях. Про це пише УНН з посиланням на дані Міненерго та НЕК "Укренерго" 2 вересня.

Яка ситуація на Одещині

"Вночі ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру Одещини", - повідомили в Укренерго.

"Найскладніша ситуація на Одещині. Там внаслідок масованої атаки ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлена велика кількість споживачів", - зазначили в Міненерго.

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Аварійно-відновлювальні роботи в області, як зазначається, почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики працюють, аби якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання, наголосили у Міненерго.

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Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, на Одещині 2 вересня внаслідок комбінованої ворожої атаки постраждали восьмеро людей, серед них - 5-річна дитина. Ціллю росіян стала цивільна та енергетична інфраструктура.

В Одесі через атаку рф 2 вересня пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. Також зазнали руйнувань офісні будівлі та два навчальні заклади, вказав голова Одеської МВА Сергій Лисак. Через пошкодження низки освітніх закладів навчання в них тимчасово організовано в дистанційному форматі, додав голова ОВА.

"У зв’язку з нестачею потужностей"  електротранспорт в Одесі тимчасово припиняє свою роботу. "Трамваї і тролейбуси не курсують", - повідомили в Одеській міській раді.

Де ще є знеструмлення через ворожі атаки

"Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів на ранок знеструмлена частина споживачів у Сумській, Харківській, Чернігівській та Херсонській  областях", - повідомили у Міненерго.

Як вказано, скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. 

Чи будуть відключення по Україні

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується, повідомили у міністерстві.

І закликали сьогодні, 2 вересня, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 16:00 та обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

За даними Укренерго, споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 2 вересня, станом на 09:30, воно було на 6,8% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – ясна погода майже на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. А також – значна кількість аварійно знеструмлених споживачів через наслідки нічної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Учора, 1 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,4% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок 31 серпня. Причина – спадання спеки у більшості регіонів України та зменшення необхідності у масовому використанні кондиціонерів.

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Юлія Шрамко

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