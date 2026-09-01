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Financial Times

Путін наказав збройним силам рф готувати масовані удари по енергетиці України

Київ • УНН

 • 1776 перегляди

путін заявив, що російські війська отримали наказ завдати масованих ударів по енергетичних об’єктах України. Він назвав це відповіддю на удари ЗСУ по російській цивільній інфраструктурі та НПЗ.

Путін наказав збройним силам рф готувати масовані удари по енергетиці України

Військам рф дано вказівку завдавати масованих ударів по енергетиці України. Про це після саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Бішкеку (Киргизстан) заявив російський диктатор володимир путін, повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За його словами, це відповідь на удари ЗСУ по російській цивільній інфраструктурі та НПЗ.

ЗС рф надано вказівку щодо підготовки та завдання масивних ударів по об'єктах енергетики України. Україна отримає відповідь, я дав вказівку

- сказав диктатор.

Він також прокоментував заяву Президента України Володимира Зеленського щодо "закриття" російського неба.

"Якщо це сказано вголос - це заявка на державний тероризм. Із терористами переговорів не ведуть. Ми знайдемо, чим відповісти", - сказав путін.

Нагадаємо

За даними росЗМІ, російський диктатор володимир путін відмовився від зустрічі з головою Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Джоном Реткліффом після того, як стало зрозуміло, з якою метою він прибув до москви.

Моді під час зустрічі закликав путіна припинити війну проти України "заради людства"01.09.26, 03:56 • 14686 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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