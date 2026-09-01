Путін наказав збройним силам рф готувати масовані удари по енергетиці України

Військам рф дано вказівку завдавати масованих ударів по енергетиці України. Про це після саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Бішкеку (Киргизстан) заявив російський диктатор володимир путін, повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

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За його словами, це відповідь на удари ЗСУ по російській цивільній інфраструктурі та НПЗ.

ЗС рф надано вказівку щодо підготовки та завдання масивних ударів по об'єктах енергетики України. Україна отримає відповідь, я дав вказівку - сказав диктатор.

Він також прокоментував заяву Президента України Володимира Зеленського щодо "закриття" російського неба.

"Якщо це сказано вголос - це заявка на державний тероризм. Із терористами переговорів не ведуть. Ми знайдемо, чим відповісти", - сказав путін.

Нагадаємо

За даними росЗМІ, російський диктатор володимир путін відмовився від зустрічі з головою Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Джоном Реткліффом після того, як стало зрозуміло, з якою метою він прибув до москви.

Моді під час зустрічі закликав путіна припинити війну проти України "заради людства"