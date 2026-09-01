Путин приказал вооружённым силам РФ готовить массированные удары по энергетике Украины

Российским войскам дано указание наносить массированные удары по энергетике Украины. Об этом после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке (Кыргызстан) заявил российский диктатор владимир путин, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По его словам, это ответ на удары ВСУ по российской гражданской инфраструктуре и НПЗ.

ВС рф дано указание относительно подготовки и нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины. Украина получит ответ, я дал указание - сказал диктатор.

Он также прокомментировал заявление Президента Украины Владимира Зеленского о "закрытии" российского неба.

"Если это сказано вслух — это заявка на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут. Мы найдем, чем ответить", — сказал путин.

Напомним

По данным росСМИ, российский диктатор владимир путин отказался от встречи с главой Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джоном Рэтклиффом после того, как стало понятно, с какой целью он прибыл в москву.

Моди во время встречи призвал Путина прекратить войну против Украины «ради человечества»