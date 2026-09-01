Путин приказал вооружённым силам РФ готовить массированные удары по энергетике Украины
Киев • УНН
Путин заявил, что российские войска получили приказ нанести массированные удары по энергетическим объектам Украины. Он назвал это ответом на удары ВСУ по российской гражданской инфраструктуре и НПЗ.
Российским войскам дано указание наносить массированные удары по энергетике Украины. Об этом после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке (Кыргызстан) заявил российский диктатор владимир путин, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По его словам, это ответ на удары ВСУ по российской гражданской инфраструктуре и НПЗ.
ВС рф дано указание относительно подготовки и нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины. Украина получит ответ, я дал указание
Он также прокомментировал заявление Президента Украины Владимира Зеленского о "закрытии" российского неба.
"Если это сказано вслух — это заявка на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут. Мы найдем, чем ответить", — сказал путин.
Напомним
По данным росСМИ, российский диктатор владимир путин отказался от встречи с главой Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джоном Рэтклиффом после того, как стало понятно, с какой целью он прибыл в москву.
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