Моди во время встречи призвал Путина прекратить войну против Украины «ради человечества»
Киев • УНН
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал Путина перейти от войны к прекращению боевых действий. В то же время Индия сохраняет тесные экономические связи с Россией.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с российским диктатором владимиром путиным в Бишкеке призвал перейти от войны против Украины к прекращению боевых действий. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Встреча состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Сначала Моди назвал путина «другом» и отметил развитие экономических отношений между Индией и россией, после чего перешёл к войне против Украины.
Каждый день, когда война продолжается, человечество фактически отбрасывается на шаг назад, тогда как каждый шаг к миру даёт всему человечеству реальную надежду на мир. Нам нужно перейти от бесконечной войны к прекращению войны, к прекращению военных действий
Politico обратило внимание на реакцию путина
Как отмечает издание, во время слов индийского премьера путин выглядел заметно некомфортно – смотрел в пол и постукивал ногами.
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Моди также упомянул Махатму Ганди и Мать Терезу и подчеркнул, что Индия поддерживает мирные усилия по завершению войны.
Искренне благодарю вас, премьер-министр. Мы движемся вперёд по этому пути
В то же время Politico обращает внимание, что Индия остаётся одним из крупнейших покупателей российской нефти и важным торговым партнёром москвы. Несмотря на прямой публичный призыв к прекращению войны, Моди не заявил о намерении использовать экономические отношения с россией как инструмент давления на кремль.
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