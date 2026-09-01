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The New York Times

Моди во время встречи призвал Путина прекратить войну против Украины «ради человечества»

Киев • УНН

 • 1006 просмотра

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал Путина перейти от войны к прекращению боевых действий. В то же время Индия сохраняет тесные экономические связи с Россией.

Моди во время встречи призвал Путина прекратить войну против Украины «ради человечества»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с российским диктатором владимиром путиным в Бишкеке призвал перейти от войны против Украины к прекращению боевых действий. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Встреча состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Сначала Моди назвал путина «другом» и отметил развитие экономических отношений между Индией и россией, после чего перешёл к войне против Украины.

Каждый день, когда война продолжается, человечество фактически отбрасывается на шаг назад, тогда как каждый шаг к миру даёт всему человечеству реальную надежду на мир. Нам нужно перейти от бесконечной войны к прекращению войны, к прекращению военных действий

– заявил Моди.

Politico обратило внимание на реакцию путина

Как отмечает издание, во время слов индийского премьера путин выглядел заметно некомфортно – смотрел в пол и постукивал ногами.

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Моди также упомянул Махатму Ганди и Мать Терезу и подчеркнул, что Индия поддерживает мирные усилия по завершению войны.

Искренне благодарю вас, премьер-министр. Мы движемся вперёд по этому пути

– ответил путин.

В то же время Politico обращает внимание, что Индия остаётся одним из крупнейших покупателей российской нефти и важным торговым партнёром москвы. Несмотря на прямой публичный призыв к прекращению войны, Моди не заявил о намерении использовать экономические отношения с россией как инструмент давления на кремль.

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Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Махатма Ганди
Индия
Нарендра Моди
Украина