Война США с Ираном стала испытанием для ШОС накануне саммита Си и Путина — Bloomberg
Киев • УНН
Лидеры ШОС встретятся в Кыргызстане на фоне давления США на Иран. От организации ожидают политической, но не военной поддержки Тегерана.
Противостояние США с Ираном стало серьёзным испытанием для Шанхайской организации сотрудничества, которую Китай и Россия годами расширяли как противовес влиянию Вашингтона. Лидеры стран ШОС соберутся на саммите в Кыргызстане на фоне усиления американского давления на Тегеран, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин впервые с начала войны США и Израиля против Ирана встретятся с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. На саммите также будут присутствовать премьер-министр Индии Нарендра Моди и лидеры государств Центральной Азии, Пакистана и Беларуси.
Bloomberg отмечает, что ШОС за последние годы значительно расширилась, однако противоречия между её участниками по-прежнему мешают организации превратить геополитические амбиции в совместные механизмы действий.
От ШОС ожидают преимущественно символической поддержки Ирана
По оценке издания, участники саммита, вероятно, продемонстрируют политическую солидарность с Тегераном, однако ни Китай, ни Россия до сих пор не проявляли готовности предоставить Ирану военную поддержку, а экономическая помощь оставалась ограниченной.
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Дополнительным вызовом стала угроза новых американских санкций против Ирана и стран, которые его поддерживают. Аналитики считают, что ситуация может продемонстрировать ограниченные возможности ШОС по защите даже собственных государств-членов.
ШОС объединяет Китай, Россию, Индию, Пакистан, Иран, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. По данным Всемирного банка, на страны организации приходится более 40% населения планеты и около четверти мирового ВВП.
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