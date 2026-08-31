Война США с Ираном стала испытанием для ШОС накануне саммита Си и Путина — Bloomberg

$44.5451.86
ukenru
01:55 • 728 просмотра
В Сенате США призвали Палату представителей срочно принять новые санкции против России
00:55 • 3674 просмотра
Депутат Госдумы РФ призвал применить ядерное оружие против Украины
00:16 • 5516 просмотра
Верховный лидер Ирана призвал мусульманские страны объединиться против США и Израиля
21:36 • 12170 просмотра
В Литве и Чехии возле оборонных компаний появились траурные венки — подозревают провокацию спецслужб рфPhoto
21:15 • 12456 просмотра
В Германии партия Вагенкнехт хочет вместе с AfD выступить против помощи Украине
30 августа, 12:11 • 30510 просмотра
россия усиливает "серую" войну против Европы - WSJ
30 августа, 10:49 • 37450 просмотра
россия должна чувствовать, что война возвращается туда, откуда пришла, - Зеленский о "дальнобойных санкциях"Video
Эксклюзив
30 августа, 08:01 • 36217 просмотра
Начало сентября может быть напряжённым: астролог назвала ключевые даты для Украины
30 августа, 07:01 • 31804 просмотра
Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали аэродромы и НПЗ в России
30 августа, 04:44 • 36216 просмотра
Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.2м/с
83%
749мм
Популярные новости
Президент Финляндии не верит в нападение рф на НАТО и исключает ядерный удар по Украине30 августа, 16:30 • 6322 просмотра
До половины цены товара: в россии резко выросли комиссии и логистические расходы маркетплейсов 30 августа, 16:59 • 8752 просмотра
В Кремле назвали условие встречи Зеленского, путина и Трампа30 августа, 17:14 • 11308 просмотра
NASA запустило новый космический телескоп Roman для исследования тёмной материи и экзопланет30 августа, 17:28 • 7272 просмотра
Билли Айлиш провела свадебную церемонию своего брата Финнеаса в КалифорнииPhoto22:06 • 6292 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 105789 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 106954 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 86061 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 84318 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 81964 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Си Цзиньпин
Масуд Пезешкиан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесская область
Иран
Реклама
УНН Lite
Долли Партон похоронили рядом с мужем на частной церемонии в Нэшвилле00:06 • 1924 просмотра
Билли Айлиш провела свадебную церемонию своего брата Финнеаса в КалифорнииPhoto22:06 • 6374 просмотра
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto30 августа, 00:05 • 36695 просмотра
Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер29 августа, 22:05 • 36159 просмотра
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 54328 просмотра
Актуальное
Бильд
9К720 Искандер
Нефть марки Brent
P-800 Oniks
Сухой Су-30

Война США с Ираном стала испытанием для ШОС накануне саммита Си и Путина — Bloomberg

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Лидеры ШОС встретятся в Кыргызстане на фоне давления США на Иран. От организации ожидают политической, но не военной поддержки Тегерана.

Война США с Ираном стала испытанием для ШОС накануне саммита Си и Путина — Bloomberg

Противостояние США с Ираном стало серьёзным испытанием для Шанхайской организации сотрудничества, которую Китай и Россия годами расширяли как противовес влиянию Вашингтона. Лидеры стран ШОС соберутся на саммите в Кыргызстане на фоне усиления американского давления на Тегеран, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин впервые с начала войны США и Израиля против Ирана встретятся с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. На саммите также будут присутствовать премьер-министр Индии Нарендра Моди и лидеры государств Центральной Азии, Пакистана и Беларуси.

Bloomberg отмечает, что ШОС за последние годы значительно расширилась, однако противоречия между её участниками по-прежнему мешают организации превратить геополитические амбиции в совместные механизмы действий.

От ШОС ожидают преимущественно символической поддержки Ирана

По оценке издания, участники саммита, вероятно, продемонстрируют политическую солидарность с Тегераном, однако ни Китай, ни Россия до сих пор не проявляли готовности предоставить Ирану военную поддержку, а экономическая помощь оставалась ограниченной.

Китай предупредил, что будет защищать свои интересы в ответ на новые санкции США против Ирана25.08.26, 16:53 • 4386 просмотров

Дополнительным вызовом стала угроза новых американских санкций против Ирана и стран, которые его поддерживают. Аналитики считают, что ситуация может продемонстрировать ограниченные возможности ШОС по защите даже собственных государств-членов.

ШОС объединяет Китай, Россию, Индию, Пакистан, Иран, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. По данным Всемирного банка, на страны организации приходится более 40% населения планеты и около четверти мирового ВВП.

путин, главы Китая и Ирана соберутся на саммит в Киргизстане29.08.26, 11:00 • 6350 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Масуд Пезешкиан
Беларусь
Таджикистан
Израиль
Всемирный банк
Bloomberg L.P.
Кыргызстан
Узбекистан
Индия
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран
Казахстан