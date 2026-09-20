Украинские БПЛА FP-1 поразили московский нефтеперерабатывающий завод
Киев • УНН
Украинские БПЛА FP-1 поразили московский НПЗ, где вспыхнул пожар. Также дроны уничтожили складской комплекс в Подмосковье.
Украинские военные с помощью дальнобойных дронов FP-1 поразили московский нефтеперерабатывающий завод (АО "Газпромнефть-МНПЗ"). По данным OSINT-анализа ASTRA, на НПЗ возник крупный пожар, пишет УНН.
В ночь на 20 сентября жители Подмосковья и Москвы сообщали о большом количестве взрывов. Губернатор написал, что погибли как минимум 2 человека, еще 6 получили ранения. Согласно анализу ASTRA кадров очевидцев, атакован в том числе НПЗ в Москве. Мэр столицы РФ ранее подтвердил атаку на одном из объектов завода и добавил, что никто не пострадал
Атаку подтвердил сооснователь компании — производителя ударных дронов Fire Point Денис Штилерман в X.
Московский нефтеперерабатывающий завод — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, расположенное в московском районе Капотня. Его мощность — 11 млн тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей Московского региона в бензине и авиакеросине.
Добавим
Силы обороны дронами FP-1 ночью также уничтожили очередной складской комплекс в Подмосковье. В результате ударов горели склады компании "Современные Складские Технологии".