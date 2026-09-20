Вражеский удар по ТЦ в Днепре: количество пострадавших возросло до пяти
Киев • УНН
После вечерней атаки РФ на Днепр к медикам обратилась 22-летняя женщина. Её будут лечить амбулаторно.
Количество пострадавших из-за вечерней атаки россиян на Днепр возросло до пяти. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
Подробности
По его словам, к медикам обратилась 22-летняя женщина.
Ей оказали всю необходимую помощь. Она будет лечиться амбулаторно
Напомним
В субботу, 19 сентября, российские оккупанты ударили по зданию торгового центра в Днепре. Оккупанты попали по ТЦ "Новый Континент". Предварительно сообщалось о двух пострадавших.
В больнице умер мужчина, раненный во время российской атаки на Днепр 11 сентября12.09.26, 08:52 • 3194 просмотра