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Вражеский удар по ТЦ в Днепре: количество пострадавших возросло до пяти

Киев • УНН

 • 2714 просмотра

После вечерней атаки РФ на Днепр к медикам обратилась 22-летняя женщина. Её будут лечить амбулаторно.

Вражеский удар по ТЦ в Днепре: количество пострадавших возросло до пяти

Количество пострадавших из-за вечерней атаки россиян на Днепр возросло до пяти. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Подробности

По его словам, к медикам обратилась 22-летняя женщина.

Ей оказали всю необходимую помощь. Она будет лечиться амбулаторно

- констатировал Ганжа.

Напомним

В субботу, 19 сентября, российские оккупанты ударили по зданию торгового центра в Днепре. Оккупанты попали по ТЦ "Новый Континент". Предварительно сообщалось о двух пострадавших.

В больнице умер мужчина, раненный во время российской атаки на Днепр 11 сентября12.09.26, 08:52 • 3194 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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